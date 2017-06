El mundo fallero, indignado por la espantada de Fuset Votación en la asamblea de presidentes de falla del pasado martes / juanjo monzó La Interagrupación prepara un escrito para rebatir las acusaciones del concejal y Especial y Primera A critican la dejación de funciones LOLA SORIANO valencia. Jueves, 29 junio 2017, 02:10

La decisión del concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, de no hacer acto de presencia en las asambleas de presidentes y en los plenos para eludir enfrentamientos con los falleros puede marcar un antes y un después. La medida ha indignado al mundo fallero y en la asamblea del pasado martes los asistentes dejaron claro que cuando hay problemas, «la ropa sucia se lava en casa». Ahora el mundo fallero exige que no haya dejación de funciones y se preguntan hasta cuándo se va a ausentar el concejal.

Jesús Hernández Interagrupación

«Fuset ha dicho cosas que están fuera de lugar»

El presidente de la Interagrupación reunió anoche de urgencia a los 22 presidentes de las agrupaciones para analizar la situación y estudiar las medidas que van a tomar a partir de ahora. Hernández detalla que hoy darán una rueda de prensa para «contestar punto por punto todas las afirmaciones realizadas por Fuset. Entendemos que ha dicho muchas cosas que están fuera de lugar». Afirma que durante estas semanas el concejal de Cultura Festiva «ha dicho cosas que no corresponden a la realidad de lo sucedido y la Interagrupación y agrupaciones nos reunimos para tomar las medidas oportunas». Añade que han apostado por tratar el tema de urgencia «y consultamos con los colectivos porque somos muy democráticos, que es lo que parece que algunos no quieren ver o no quieren entender». Sobre la necesidad o no de un congreso fallero, a título particular, Hernández comenta que «hoy en día creo que no hace falta».

Rafael Ferraro Pte. Especial

«Ha escondido la cabeza como el avestruz»

A título personal, Rafa Ferraro asegura que la actitud del concejal le ha parecido «incomprensible». Incluso califica la acción como «una dejación de funciones y no querer enfrentarse a la realidad. Es como cuando el avestruz esconde la cabeza en lugar de resolver el tema. Me ha parecido una huida. Tampoco entiendo que el alcalde haya comparado las Fallas y las Hogueras, ¿es que busca enfrentarnos?». También opina que la «actitud beligerante con la Interagrupación no tiene sentido y nos ha sentado muy mal cuando insinúa la falta de representatividad de los presidentes, cuando en realidad cada año se someten a votación tanto ahora, como cuando no había democracia, pero los falleros siempre la hemos tenido». Según Ferraro, «fue rocambolesco ver una asamblea donde la mesa presidencial no contestaba». Añade que se debe de «rectificar y seguir tomando buenos acuerdos, como los de las clasificaciones».

Francisco Romero Pte. Primera A

«No sé dónde ve el concejal a los enemigos»

El representantes de las fallas de la Federación de Primera A cree que «se ha perdido el norte. Hay que saber mantener los nervios y trabajar a favor de las fallas, que por cierto, no son políticas. Romero asegura que les duele que ponga en duda «la representatividad de los presidentes, cuando es clara». Argumenta, en referencia a Fuset, que «no sé dónde ve los enemigos. Es como si se mete en una autopista y dice que todos los que circulan al revés van en contra, cuando todos los presidentes de las agrupaciones apoyaron el escrito de peticiones de la Interagrupación». Añade que «las fallas son agradecidas cuando se apuesta por la línea de apoyo, pero que no nos meta en lugares donde no queremos estar». Explica que «las comisiones seguiremos con las manos tendidas porque las Fallas seguirán le guste o no a quien sea. En estos momentos teníamos que estar aprovechando el tirón del Patrimonio de la Humanidad».

Ramón Bernabéu Bunyol d'Or

«Son los falleros los que han sufrido el menosprecio»

Ramón Bernabéu, que fue nueve meses secretario general de la Junta, ve muy mal la ausencia del concejal Pere Fuset. «Los presidentes habían pedido la presencia de Fuset y del alcalde y se han buscado excusas para no enfrentarse al mundo fallero. Me suena a una huida, cuando son los falleros los que han sufrido un menosprecio». Añade que no cree que «los falleros vayan a dejar ahí el tema porque ha sido una falta de respeto. Ahora tenemos que reaccionar y hay tiempo suficiente para reaccionar».

Óscar Rueda Casal Bernat i Baldoví

«Lo que hace es renunciar a recibir quejas en directo»

Rueda opina que «una cosa es una ausencia por fuerza mayor y otra que el concejal eluda su obligación». Explica que «aunque justifique la medida, lo que hace es dificultar más el funcionamiento. Y es mentira que despolitice, lo que hace es renunciar a recibir quejas y sugerencias. Es como si el alcalde no quisiera ir al pleno». En cuanto al congreso, dice que «debe ser un debate sosegado y que no esté dirigido».