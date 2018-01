El mundo fallero exige dimisiones tras el varapalo de Protección de Datos a Fuset La Interagrupación, la Federación de Especial y de Primera A piden al Consistorio que se destruya el documento LOLA SORIANOÁLEX SERRANO VALENCIA. Jueves, 25 enero 2018, 00:13

La Interagrupación, la Federación de Especial y Primera A, los principales colectivos del mundo fallero, exigieron ayer la dimisión del responsable de la llamada encuesta fallera, es decir, el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, tras la resolución de la Agencia de Protección de Datos que considera como una infracción muy grave el hecho de que el Ayuntamiento de Valencia realizó preguntas sobre tendencias políticas y religiosas sin contar con el consentimiento previo por escrito de los encuestados.

Los colectivos falleros reclaman que se destruya la encuesta, tal como ya pidió la Interagrupación en el mes de julio; que no se utilicen los datos para ningún estudio; y que se tenga en cuenta el error cometido para próximas ocasiones.

Por su parte, el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, indicó ayer que presentarán un recurso en la Audiencia Nacional porque no está conforme con la resolución y que llegarán donde haya que llegar para defender «el buen trabajo realizado por el Ayuntamiento».

Los colectivos aseguran que el tiempo les ha dado la razón «porque sí hubo preguntas políticas»

Las entidades falleras y falleros encuestados tienen claro que deben producirse dimisiones y también piden que se deje de utilizar a las fallas para hacer política.

Jesús Hernández Interagrupación

«Está claro quién fue el responsable y el ideólogo»

El presidente de la Interagrupación manifiesta que «ha quedado demostrado que los falleros teníamos razón. Había preguntas de tinte político e ideológico en la encuesta, sin tener permiso premio para preguntarlo, y es un orgullo que la Agencia Española de Protección de Datos nos dé la razón». Jesús Hernández indicó ayer que «los presidentes de falla se merecen un discurso de disculpa en la asamblea por algo que han hecho mal. Ha quedado desmontada la idea de que lo que decíamos eran 'troletes'. Sí hubo preguntas políticas y esto era una nueva injerencia». Hernández opina que «debería de haber dimisión del responsable máximo de la encuesta. Está muy claro quién fue el máximo responsable y quién el ideólogo. Si alguien ha hecho mal el trabajo, debe asumir responsabilidades, pero en este país nadie dimite».

El presidente de la Interagrupación insiste en que hay que destruir la encuesta. «Ya lo pedimos en verano por registro de entrada y ahora con más motivo. Más no podemos hacer», indica. Hernández explica que todavía están esperando que les reciba el alcalde, Joan Ribó, para hablar de la polémica encuesta.

Rafa Ferraro Fed. Especial

«La culpa siempre es de otro. No asume responsabilidad»

Rafa Ferraro, a título personal, detalla que «estaba claro lo que iba a ocurrir. Era una muerte anunciada y cada uno tiene que asumir sus responsabilidades no sé si Fuset o quién». Añade que no entiende «por qué no hay multa económica porque los administrados sí queda perjuicio». Ferraro lamenta que «se disfrazara una encuesta fallera con preguntas políticas sin tener consentimiento y en lugar de ayudar a la fiesta». E indica que «en la asamblea de presidentes, supongo que los presidentes de falla tendrán algo que decir». Sobre las declaraciones de Fuset donde afirma que es una vendetta del PP, Ferraro apunta que el concejal «siempre dice que la culpa de cualquier problema es de otro y no asume responsabilidades» y quiere dejar claro que «al que todo el parece política es a Fuset. Todavía no han entendido al mundo de la fiesta». También explica que «lo menos que deberían de hacer es pedir perdón. Decir me he equivocado».

Francisco Romero Fed. Primera A

«Ha sido un error y no debe salir el tema de rositas»

Romero también coincide en señalar que «se veía venir el final. Había datos de la encuesta que chocaban». El presidente de la Federación de Primera A dice que «si la Agencia de Protección de Datos indica que la encuesta está mal hecha, el resultado no se debería tomar en consideración. Si quieren que la repitan y que la hagan en condiciones, pero la actual exigimos que la retiren porque no cumple los requisitos legales». Sobre las responsabilidades, afirma que «tiene que determinarlo el alcalde, pero en una empresa, si metes la pata en algo grande se toman medidas. No debería de salir el tema de rositas». Opina que se debe de reconocer el error, retirar la encuesta «y solucionar los temas pendientes para ayudar a las fallas».

Rafa Ferrando Pte. Isabel la Católica

«El concejal tendría que irse a otra delegación»

Rafa Ferrando, presidente de la falla Isabel la Católica, es una de las voces más críticas de la asamblea sobre la gestión de Fuset. Ferrando afirma que «los falleros ya sabíamos desde el minuto cero que las preguntas de política sin consentimiento no eran correctas y ahora nos avala la Agencia de Protección de Datos que es independiente». Afirma que el tiempo y la Protección de Datos «nos han dado la razón». Lamenta que «cuando la Interagrupación pidió que se destruyera la encuesta, no hicieran caso y que el alcalde tampoco vino a una asamblea». Tras el varapalo de Protección de Datos a Fuset, Ferrando pide que «Fuset se vaya a otra concejalía para que nos deje tranquilos a los falleros y la persona que ideó la encuesta no debía de seguir en sus funciones y en cambio le hicieron una plaza a concurso a su medida». Como ciudadano, Ferrando opina que «Fuset como político ha perdido todo crédito y si creyera en la política debería de dejarla porque ha chuleado a los valencianos con la encuesta».

Tino Bendicho Vicepresid. Convento

«Debería haber dimitido por sus metidas de pata»

Tino Bendicho, vicepresidente de Convento, fue uno de los falleros encuestados que se atrevió a contestar por redes a Fuset después de que el edil afirmara que no había preguntas políticas. Bendicho entonces dejó bien claro que sí las hubo y «ahora el tiempo nos ha dado la razón». Bendicho opina que el concejal «debería haber dimitido ya hace tiempo por las constantes metidas de pata en el mundo de la fiesta». Y añade que la encuesta «se debería de destruir de forma pública y que no conste en ningún lado ni en informes, es decir, que no se usen los datos». Entre los problemas que ha ido generando la concejalía, Bendicho recuerda «las normas de vestimenta que obligaron a firmar a la corte; la encuesta; sus ausencias de la asamblea y ahora querían tomar medidas sobre Igualdad sin consultar primero con los falleros y sembrando la duda del machismo».

Miguel León Fallero Nova d'Orriols

«Él encargó la encuesta y debería irse y destruirla»

Miguel León fue otro de los falleros entrevistados en el casal de Santa Genoveva Torres. Desde el primer momento defendió la tesis de que sí hubo preguntas sobre política, aunque lo negaran desde el Consistorio. Dijo que había dos partes muy diferenciadas: una sobre la fiesta y otra sobre política». Tras conocer la resolución de Protección de Datos afirma a título personal que «para mí, el que debería de irse es el presidente de la Junta Central Fallera, que es el que encargó la encuesta». Añade que cuando les visitaron en el casal «nos comenzaron a hacer la encuesta, pero yo no sabía ni para quién era. Pensaba que era una universitaria». Asegura que ahora lo que había que hacer es «destruir la encuesta y si quieren hacerlo, que lo hagan bien».

Ramón Bernabéu C. Bunyol d'Or

«Las comisiones de la ciudad se sienten heridas »

El presidente del Círculo de Opinión Bunyol d'Or, Ramón Bernabéu, califica la encuesta encargada por el Ayuntamiento de Valencia como «una metedura de pata». «Creo que no hay objeto ni había ningún motivo para analizar ni personal ni conjuntamente a la fiesta de las Fallas», lamenta Bernabéu, que recuerda que las polémicas en las que se ha visto implicado Pere Fuset «son ya tres o cuatro argumentos que han herido al mundo fallero». «A nivel político pienso que debe de haber una sanción, una reprobación, teniendo en cuenta que en su día el presidente ya fue reprobado», critica Bernabéu, que recuerda la intención del Consistorio de «meterse» en el papel de mujer en el mundo fallero, «cuando todo el mundo sabe que la mujer es, ha sido y será el centro de la fiesta».

Óscar Rueda Casal Bernat i Baldoví

«Hay que depurar responsabilidades»

Para el presidente del Casal Bernat i Baldoví, la sanción «es un suceso de lamentar». «El concejal es el máximo responsable pero hay una serie de colaboradores que habría que ver cómo se ha llegado a esta sanción», analiza Rueda, que hace hincapié en que el Consistorio «debe dar explicaciones». «Creo que es lo suficientemente grave como para que haya que depurar responsabilidades. Está claro que ha sido iniciativa de alguien y esa persona tendrá que asumir que lo ha hecho mal».

Pere Boix Yuste Encuestado

«Ha sido un caso de incompetencia total»

El fallero Pere Boix Yuste, que no terminó la entrevista porque la abandonó al ver algunas de las preguntas, califica la cuestión de «un caso de incompetencia total». «Por supuesto, creo que debería haber dimisiones porque algunas actuaciones han sido tan reiteradas y tan nefastas que hemos perdido la esperanza y pensamos que son antifalleros y antivalencianos», insiste Boix Yuste, que recalca que el mundo fallero «no cree en ellos». «Para mí, es lo más nefasto que pueden hacer: cargarse una fiesta y una cultura, y más conociendo de dónde vienen algunos de ellos», explica, en referencia al pasado de algunos de los miembros de la directiva de la Junta Central Fallera.

Ximo Berlanga Fed. Ingenio y Gracia

«El edil tendría que haber consensuado mucho más»

El presidente de la Federación de Ingenio y Gracia, Ximo Berlanga, cree que la sanción proviene «de una polémica muy antigua». «Estas sanciones es lo que Fuset se está ganando, pero no entiendo por qué se mete en tantos líos», lamenta Berlanga, que cree que el presidente de la Junta Central Fallera «debería haber dimitido porque tendría que haber consensuado mucho más». Berlanga también apunta que la sensibilidad en el mundo fallero está «a flor de piel». «Ahora quieren meterse con el tema de la mujer y creo que es un jardín en el que no debería de meterse la junta», sentencia.

Ramón Songel Vicepresid. Convento

«Tiene que asumir la culpa y admitir que se equivocó»

Ramón Songel, directivo de la falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal, fue uno de los entrevistados en el casal de su comisión y recuerda que «me chocó que nos hubieran avisado antes de la encuesta fallera y de algunas de las preguntas que iban a formulaban». Ahora explica que «cada uno debería acarrear con lo suyo. Debería asumir la culpa y admitir que se equivocó». Y añade que la encuesta fallera «se tiene que destruir ya, no darle validez y que no consten los datos en ningún sitio oficial».