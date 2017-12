Multas de hasta 300 euros por no tener permiso

La concejalía de Comercio ha efectuado modificaciones en la Ordenanza de Venta No Sedentaria para dotar de más herramientas a la Policía Local para poder enfrentarse a los manteros, que recibirán multas de hasta 300 euros. Concretamente, el artículo 59 del texto reza: «Cuando agentes de la Policía Local o personal funcionario con competencias en materia de inspección constate una indebida ocupación del dominio público o de los espacios privados de uso público por no contar con la preceptiva autorización o por incumplir las condiciones de la misma, formularán la correspondiente denuncia, pudiéndose proceder a la retirada de los elementos o instalaciones así como al decomiso de los productos o enseres, si ello fuera posible, debiendo hacer constar todas estas circunstancias en el acta de denuncia levantada al efecto y sin perjuicio de la apertura del oportuno procedimiento sancionador». Además, serán una infracción muy grave «la venta por persona no autorizada expresamente por la administración municipal» o el ejercicio de venta ambulante sin la pertinente autorización municipal.