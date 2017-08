Las multas por la encuesta de Pere Fuset prevén hasta 1,2 millones de euros El concejal Fuset durante la presentación de la encuesta. Arriba, el requerimiento de Protección de Datos. / manuel molines La Interagrupación de Fallas pide que la sanción sea pagada por los responsables si es ratificada por Protección de Datos PACO MORENO Valencia Domingo, 13 agosto 2017, 20:42

El procedimiento de declaración de infracción abierto por la Agencia de Protección de Datos contra el Ayuntamiento por la encuesta fallera incluye dos posibles sanciones muy graves que llegan hasta los 1,2 millones de euros, según se establece en la Ley Orgánica de Protección de Datos. La concejalía de Cultura Festiva envió el pasado viernes las alegaciones y se está a la espera de la resolución.

Como publicó ayer LAS PROVINCIAS, la Agencia envió el pasado 29 de junio inspectores tanto al Consistorio como a la empresa contratada para recabar información de toda la toma de datos, el cuestionario y su utilización por parte de la citada concejalía. Su titular, el edil Pere Fuset, presentó los resultados de la encuesta el pasado día 1 sin esperar al resultado de la inspección.

Las dos infracciones detectadas por Protección de Datos han sido catalogadas como muy graves por los inspectores y se basan en la vulneración de sendos artículos. El primero es el 44.4.b y habla de «tratar o ceder los datos de carácter personal a los que se refieren los apartados 2, 3 y 5 del artículo 7 de esta Ley salvo en los supuestos en que la misma lo autoriza o violentar la prohibición contenida en el apartado 4 del artículo 7». La sanción va desde 300.001 hasta 600.000 euros.

Según el informe de la Agencia, los encuestadores «no recababan el consentimiento expreso y por escrito de los encuestados, entendiendo que los datos que se recaban sobre ideología y creencias se encuentran disociados». Más adelante se precisa que estos permisos no se encontraron ni en las dependencias municipales ni en la empresa.

La segunda infracción muy grave a la que se enfrenta el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, está derivada de la primera. En el escrito llegado el día 9 al Ayuntamiento se requiere para que en el plazo de tres días «cese en la utilización ilícita de los datos de carácter personal registrados en las encuestas», dado que no hubo consentimiento por escrito. De no hacerlo se incurre en lo que dice el artículo 44.4.d de la misma ley, centrado en la difusión de los datos. Al igual que el anterior, está sancionado con una cuantía que va de 300.001 a 600.000 euros. Ayer por la tarde seguía el dossier completo vinculado a una nota de prensa en la web del Ayuntamiento. El plazo se inició este jueves.

El artículo 7.2 de la Ley de Protección de Datos, que presuntamente ha vulnerado el Consistorio, indica que «sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias». Esto según los inspectores no se ha producido.

El presidente de la Interagrupación de Fallas, Jesús Hernández, pidió ayer que el pago de las sanciones, en caso de que sean ratificadas, no corran a cargo del Ayuntamiento sino de los «responsables de la encuesta». La misma provocó una polémica nada más conocerse, debido a que se preguntó a 963 falleros (estaba previsto que fueran 1.100 pero se paralizó por las críticas) sobre cuestiones políticas y de creencias religiosas. «La cosa estuvo muy mal organizada desde el principio, se metían en un casal y preguntaban delante de los demás», aseguró.

«Nosotros no creímos en esa encuesta desde el principio y seguimos con la misma pauta, no queremos saber nada de ella», para añadir que «si hay que pagar que sean los responsables porque es una cabezonería de ellos». El concejal Fuset justificó el trabajo en uno de los requisitos de la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. «Si eso es así, que enseñe el papel donde lo pone», replicó Hernández. La propuesta de Protección de Datos es que esa encuesta deje de utilizarse por completo: «pensamos igual, nosotros, los hosteleros y los vecinos. No refleja lo que son las Fallas», finalizó.