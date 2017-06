Movilidad estudia que los taxis cojan y dejen viajeros sólo en las esquinas La propuesta parte de los vecinos y está apoyada por los trabajadores de la EMT porque permitiría liberar el carril bus y mejorar la frecuencia ÁLEX SERRANO Lunes, 12 junio 2017, 00:46

La concejalía de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia estudia una propuesta surgida de la Mesa de la Movilidad que plantea que los taxis sólo puedan coger y dejar viajeros en las esquinas de las calles sin carril bus o en las paradas. La medida partió de los vecinos de la ciudad y está apoyada por los trabajadores de la EMT, que creen que así se liberaría el carril bus y se mejoraría la frecuencia.

Fuentes consultadas de entre los conductores de la EMT explican que buena parte de los retrasos producidos en los carriles bus que no están protegidos (los de toda la ciudad menos Colón y Matías Perelló y Centelles) los provocan, inadvertidamente, los taxistas que recogen o dejan pasajeros en el mismo carril bus-taxi, por el que pueden circular. La propuesta plantea que esta maniobra sólo se pueda realizar en las esquinas de las calles donde no haya carril bus: el taxista habría de girar a la derecha a una calle transversal a aquella por la que circula para dejar o coger pasajeros, de tal manera que el discurrir del autobús no se vería interrumpido.

Eso sí, los taxistas seguirían pudiendo trabajar con normalidad en las calles donde no haya carril bus y, evidentemente, en las paradas determinadas para ellos en la vía pública. La intención es liberar el carril bus y favorecer la circulación del transporte público por toda la ciudad.

Lo cierto es que se trata de una medida que surge de la misma Mesa de la Movilidad y que no se ve con malos ojos en la concejalía homónima, empeñada en mejorar la circulación de los autobuses por el carril bus. Para ello, el Consistorio ha comenzado a segregar varias vías reservadas, lo que ha redundado en importantes aumentos de la puntualidad en las líneas que discurren por esas calles protegidas. Desde el Ayuntamiento quieren segregar más carriles, mientras que desde los trabajadores de la EMT insisten en la necesidad de separar los carriles bus de las grandes vías, por donde circulan decenas de líneas cada día. Creen que eso les permitiría mejorar mucho el servicio.

Los taxistas, por su parte, se mantienen en silencio respecto a la medida. Fernando del Molino, presidente de la Federación Sindical del Taxi de Valencia y Provincia, confirmó que la idea surgió en las reuniones de la Mesa de la Movilidad (según ha podido saber este diario, en las de transporte público) y no la vería con malos ojos. «Tendríamos que estudiarlo», explicó del Molino, que comentó que sila gente se acostumbra «no hay problema».

Sin embargo, sí quiso señalar que las esquinas «suelen estar bastante complicadas». La intención del Conistorio es liberar las esquinas tanto de coches aparcados como de pasos de peatones, porque la DGT asegura que son los puntos donde más accidentes se producen al tener poca visibilidad.

En cualquier caso, la medida está en estudio en la concejalía de Movilidad Sostenible que en estas fechas ha comenzado la elaboración de un plan de seguridad vial para la ciudad con la intención de reducir al mínimo los accidentes con víctimas mortales o graves.