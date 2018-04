El misterio de la carta desaparecida Jueves, 12 abril 2018, 00:19

El Ayuntamiento pasó ayer de no conocer la carta que había publicado LAS PROVINCIAS a tener la respuesta preparada en apenas 15 minutos. Fue tras una llamada a Alcaldía cuando la concejalía de Movilidad se puso en contacto con este diario para informar de que los técnicos ya habían preparado la respuesta, cuando apenas una hora antes habían dicho que no sabían nada de la carta. Tanto esta concejalía como la de Urbanismo habían asegurado que el informe no había llegado a sus departamentos, pese a que el registro de entrada del Consistorio fecha su llegada al Ayuntamiento a las 9.47 horas del pasado 29 de marzo.