La Mesa de la Movilidad lleva sin reunirse desde junio Lunes, 18 diciembre 2017, 00:48

La Mesa de la Movilidad, la herramienta básica de participación en la concejalía de Grezzi, lleva sin reunirse desde el 29 de junio. Así lo confirman fuentes de la propia entidad, que recuerdan que el último pleno de la misma se celebró el 7 de noviembre. Sin embargo, las reuniones sectoriales (de Ciutat Vella, de transporte público, de ciclistas o de carga y descarga) no se celebran desde finales de junio. Desde después del verano, la Mesa de la Movilidad únicamente organiza talleres participativos para la elaboración de la nueva ordenanza, tal como confirman las mismas fuentes. La intención del Consistorio es «no cansar a los participantes», como indicó el coordinador de la Mesa de la Movilidad, Joan Olmos. Grezzi tiene varios temas pendientes de presentar en la mesa, como por ejemplo la peatonalización blanda de la plaza del Ayuntamiento o la remodelación de líneas de la EMT, que simplemente esbozó a finales de 2015 pero que no ha terminado de explicar. Olmos está «muy satisfecho» con la participación en la mesa: «Pensábamos que la gente se iba a quemar pronto pero no ha pasado». En 2016 la Mesa de la Movilidad se reunió un total de 20 veces, según datos de Olmos.