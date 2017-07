Menguzzato también le saca los colores a Fuset

El PP denuncia que sí hay resolución de food trucks pero no de las gradas

El concejal del grupo popular Félix Crespo afirmó ayer que es «absolutamente falsa» la argumentación de la concejalía de Cultura Festiva de que no era necesaria una resolución para las gradas. Según Crespo, esa falsedad queda patente «porque sí se ha emitido una resolución expresa a la misma empresa que instaló la grada para autorizar cinco food trucks, un quiosco bar y tres barras de bar, también tendría que haber una de la gradas». Crespo indicó que «Ribó está permitiendo que se utilice una grada que no cuenta con el preceptivo permiso municipal para su instalación y utilización en un espacio público». Añadió que el hecho de que la instalación de la grada se realizara fuera del concurso de infraestructuras de la Feria de Julio «implica que este montaje está fuera del protocolo de seguridad». Por otro lado, el presidente de la gestora del PP de Valencia ciudad, Luis Santamaría, criticó ayer que Fuset «intente eludir responsabilidades en el accidente que le costó la vida a un trabajador en Viveros». Afirmó que Fuset «se ha convertido en un ectoplasma político y no quiere aparecer en ningún problema, como ya le sucedió con la polémica encuesta». Y reiteró que «resulta bochornoso el espectáculo que están dando Fuset y Menguzzato con un trabajador de cuerpo presente».