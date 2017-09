La Marina de Valencia se llenará de colores el 23 de septiembre por la igualdad y contra la violencia de género EUROPA PRESS Valencia Lunes, 11 septiembre 2017, 11:57

La Marina de Valencia se llenará de colores el próximo 23 de septiembre por la igualdad y contra la violencia, dentro de las campañas 'ÚNETE', para poner fin a la violencia contra las mujeres, y 'He For She', en favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ambas de Naciones Unidas.

Esta iniciativa, 'Colores contra la Violencia', tendrá lugar a partir de las 18 horas y el formato utilizado será el de una fiesta apta para todos los públicos que contará con masterclass de zumba, sesiones de música, exposiciones al aire libre y 'tormentas' de colores cada 30 minutos.

Como es tradición en la India, los polvos de colores, cien por cien naturales, aprobados por la CE y de fácil limpieza, representa el triunfo del bien sobre el mal, y en 'Colores contra la Violencia' simbolizarán el logro de objetivos sociales tan importantes como el fin de la violencia de género, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la conciliación laboral y familiar y el derecho a ser felices.

Según ha apuntado Silvia Hernández, la coordinadora de esta iniciativa, "el evento utilizará distintos colores para visibilizar los objetivos a alcanzar". "Es una fiesta llena de alegría de vivir que pone el foco en el derecho de todos los seres humanos a buscar su felicidad. Queremos que hombres y mujeres usen su estatus de igualdad para ser felices como quieran", ha apostillado.

Pueden participar todas aquellas personas que lo deseen, desde 0 a 99 años, e ir con familiares y amigos, porque la erradicación de la violencia contra las mujeres "sólo es posible con la implicación de toda la sociedad", ha apuntado.

Las entradas están disponibles en la web oficial del evento www.colorescontralaviolencia.com y en todas las oficinas de Correos. Los precios subirán cada semana. Los niños de hasta 5 años tendrán acceso gratuito y para los de 6 a 12 años, la compra de la entrada se hará el mismo día del evento con un coste de 5 euros, pero en ambos casos deberán ir acompañados en todo momento de un adulto con entrada.