La Marina Auxiliante alega para mantener la lonja del Cabanyal y la casa dels bous

valencia. El consell de la Marina Auxiliante, concesionaria de la lonja de pescadores del Cabanyal, la casa dels bous y dels teixidors, ha presentado alegaciones al Ayuntamiento para conservar la gestión de los terrenos que les fueron concedidos por orden del rey Alfonso XII.

Tal como explican en la entidad que preside Melchor Gallart, «nos llegó el 30 de agosto un requerimiento del Consistorio reclamando la propiedad y hemos tenido diez días para alegar». Añade que «así como a los residentes de la lonja, de la calle Pavía y de naves les están permitiendo negociar la compra del suelo, ya que son dueños del vuelo, a nosotros, que estamos en las mismas condiciones no nos dan alternativa».

En las alegaciones argumentan que «el Ayuntamiento no goza de capacidad para declarar la caducidad de los derechos que ostentamos».

Recuerdan que hubo una permuta de terrenos entre el Estado y el Ayuntamiento en 1990 «en el que el Consistorio tenía que hacer unas obras, entre ellas las del paseo marítimo y esta zona, pero se añadía que si no se hacían en ocho años, se consideraría resuelta la permuta y esto no se ha hecho». También explican que el Ayuntamiento «aplica una ley de Patrimonio del Estado de 1964 que dice que las concesiones anteriores no pueden ser indefinidas, pero habría que empezar a contar desde 1964 y consideramos que no las tenemos caducadas».

Gallart indica que si no admiten negociar, «no dudaremos en ir a los juzgados». Ayer tuvieron una asamblea informativa con accionistas y vecinos de la lonja de pescadores.