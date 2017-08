Manolo Valdés despierta pasiones en Valencia Una de las esculturas de Manolo Valdés sometidas a votación. / jesús signes La Fundación Hortensia Herrero comprará la obra que más respaldo popular consiga en la consulta, que acabará el 15 de septiembre Más de 25.000 personas ya han participado en la votación para seleccionar la escultura que se quedará en la ciudad REDACCIÓN Viernes, 18 agosto 2017, 01:00

VALENCIA. La votación para elegir la escultura de Manolo Valdés que se quedará en Valencia ya tiene fecha de finalización. Aunque la exposición se mantendrá hasta mediados del mes de diciembre, el plazo para que los valencianos y visitantes elijan su escultura favorita finalizará el próximo 15 de septiembre. En este mes y medio de exposición han sido ya más de 25.000 visitantes de la Exposición, impulsada por la Fundación Hortensia Herrero y ubicada en la Ciutat de les Arts y les Ciències, que han votado por su preferida.

La votación arrancó con mucha fuerza y la llegada del buen tiempo y de las vacaciones han propiciado que mantenga un excelente ritmo. De hecho, en estas siete semanas se han contabilizado en torno a las 3.500 votaciones a la semana, con algún pico de más de 4.300 papeletas depositadas en las urnas en este periodo. El resultado parcial de las votaciones hasta ahora, no obstante, no se va a desvelar para no condicionar futuras votaciones. En cualquier caso, el resultado final y la ganadora se dará a conocer pocos días después del cierre de las votaciones.

Hay que recordar que la escultura más votada será adquirida por la Fundación Hortensia Herrero: «Se trata de una exposición temporal, pero a mí me gustaría que, de alguna forma, se quedara algo de ella para siempre en valencia. Por eso me comprometo a comprar la que más le guste a los valencianos», explicó el día de la presentación la presidenta y mecenas de la Fundación impulsora de esta exposición, Hortensia Herrero. La escultura ganadora de la votación será trasladada a la Marina.

Los visitantes que quieran participar tienen que votar en la propia Ciutat de les Arts. Allí encontrarán folletos informativos distribuidos en diferentes ubicaciones que sirven como papeleta, la cual se puede depositar en cualquier de las ocho urnas distribuidas en el recinto.

Por otro lado, ya está disponible el Catálogo oficial de la exposición, que se ha realizado posteriormente a su inauguración para poder reproducir las obras de Valdés y plasmar así el dialogo que se establece entre sus esculturas y la arquitectura de Santiago Calatrava. Para ello, el fotógrafo valenciano Vicent Bosch ha trabajado a lo largo de varios días para poder captar las obras con distintos tipos de luz, así como con la iluminación nocturna de diversos colores.

El catálogo, publicado en castellano, valenciano e inglés, también contiene un ensayo del comisario de la exposición, Javier Molins, así como una detallada biografía del artista Manolo Valdés. Este libro ha sido publicado por la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

La exposición cuenta con las seis esculturas que compusieron la muestra en París y que llevan los títulos de «La Mariposa», «Los Aretes», «La Diadema», «Mariposas», «La Doble Imagen» y «La Pamela».