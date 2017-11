El maltrato a los ojos de un niño

valencia. Una niña de nueve años que luce un inocente vestido rosa sonríe entre dos mujeres de semblante también feliz. Una de ellas es su madre y la otra una policía. Podría ser un dibujo cualquiera, salido de la imaginación de muchos menores de esa edad, con los mismos trazos triangulares, colores vivos y simple estructura que la infinidad de semblanzas caseras o escolares que los pequeños plasman sobre la imaginativa extensión de un simple folio en blanco. Hasta que uno se para a leer la frase situada sobre la escena: 'La policía siempre cuida de mi madre'. Que no es un dibujo cualquiera (el situado bajo estas líneas) se termina de confirmar cuando se analiza todo a través de los ojos de Cristina González. «La tranquilidad no llegó a ese hogar hasta que el padre entró en prisión. Fueron incontables malos tratos e innumerables quebrantamientos de condena y de órdenes de alejamiento. La niña, con nueve años, se daba cuenta de todo. En el instante del dibujo, desde luego ya estaba todo muy superado, no hay más que ver los colores vivos y lo sonrientes que están las tres», explica la agente del Grupo de Atención a los Malos Tratos (GAMA) de la Policía Local de Valencia.

El de la pequeña de nueve años forma parte de la decena de dibujos de hijos e hijas de mujeres maltratadas (también alguno de policías) que desde ayer y hasta el próximo 30 de noviembre pueden verse en 'Las otras víctimas', la exposición impulsada desde la Policía Local de Valencia en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de la capital. «Dibujos que cuelgan de muchos de los retenes policiales de la ciudad, realizados por hijos de víctimas mientras agentes de GAMA atienden a sus progenitoras. Las obras de otras víctimas, las que nunca oímos, las más invisibles», explican los organizadores.

El dibujo de la hija de Silvia reproduce el de una imagen empleada en una campaña oficial de lucha contra el maltrato en México. Es la ilustración más grande de esta página, el impactante rostro de una mujer agredida y el conciso y contundente mensaje de '¡Habla! Callar duele más'. Silvia es agente de barrio de la Policía Local y colaboradora de GAMA. Reflexiona a menudo con su niña de nueve años de la violencia de género, de cómo «mamá le pone grilletes a los malos y los lleva a la cárcel». La menor se desespera cuando sabe por su madre que muchas mujeres temen denunciar. «¿Por qué no lo cuentan?», se pregunta. Su visión contrasta con la de los hijos de familias desestructuradas y tomadas por la violencia de género, «tienen el maltrato normalizado, ven todos los días en casa, gritos, golpes e insultos y lo ven como algo correcto», advierte la agente Silvia.

Ocho menores han muerto ya este año en España a manos de sus padres o parejas de sus madres, la cifra más alta jamás registrada. En su día a día, los agentes de GAMA constatan cómo «la violencia sobre los niños, una prolongación del dolor que pueden causar a sus parejas o exparejas, lamentablemente aumenta, no hay más que ver el número de víctimas mortales», indica Estefanía Navarrete, inspectora coordinadora del grupo especializado de la Policía Local. A su lado, otro cartel pintado desde la inocencia de una niña: «Abre los ojos y di ¡basta!».