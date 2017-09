La macroparada de la EMT en Tetuán tampoco tiene permiso de Defensa Parada de la EMT pendiente de aprobación, enfrente de Capitanía General, ayer por la tarde. / manuel molines Las marquesinas de 15 metros de largo se colocaron en abril y puede afectar a la zona de seguridad de Capitanía General P. MORENO VALENCIA. Miércoles, 27 septiembre 2017, 01:09

La macroparada instalada por la EMT en la plaza de Tetuán el pasado mes de abril enfrente de la sede de Capitanía General no necesita sólo de autorización de la comisión municipal de Patrimonio. En una respuesta de la concejalía de Movilidad al grupo popular se lee que también requiere del visto bueno del Ministerio de Defensa.

Eso se debe a la «posible afección de la marquesina a la zona de seguridad del establecimiento militar existente en la plaza Tetuán», como se dice en el documento fechado el pasado jueves. Los artículos 49 y 51 del Real Decreto 689/1978 de 10 de febrero obliga a la citada autorización, aunque la macroparada lleva ya cinco meses en funcionamiento, desde la construcción del anillo ciclista que rodea el centro.

Los artículos citados indican que cuando cualquier Ministerio u organismo dependiente de la Administración del Estado realicen un proyectos de obras en «zonas declaradas de interés para la defensa nacional» deben entregar los anteproyectos a Defensa. El 51 señala que «lo establecido en el artículo 49 será aplicable a los proyectos de obras, trabajos o instalaciones elaborados por las Diputaciones, Cabildos o Ayuntamientos, o por cualquiera de las entidades autónomas de la Administración Local». Como ni la EMT ni el gobierno tripartito han realizado este trámite, la contestación al concejal del grupo popular Alberto Mendoza señala que se está pendiente de respuesta. El edil se reafirmó en las denuncias pasadas de que los trámites seguidos «no han sido los correctos. Por menos de eso, Jorge Bellver y varios funcionarios municipales fueron procesados», en referencia al caso de un aparcamiento cercano a los jardines de Monforte, donde los técnicos entendieron que no era necesario el permiso de la Conselleria de Cultura.

La comisión municipal de Patrimonio dejó sobre la mesa el pasado día 21 la propuesta de autorización de la macroparada, mientras que lo ha vuelto a incluir en la próxima sesión de este jueves, aunque con otra denominación, en este caso «Proyecto de carril bici en ronda interior en la ciudad de Valencia».

El concejal popular indicó que «se llame como se llame, los miembros de la comisión tendrán que decidir si sancionan porque se colocó la parada antes de que la autorizasen». El PP sostiene que este equipamiento está afectado por el entorno de Capitanía General y del convento de Santo Domingo, un Bien de Interés Cultural.

«El anillo ciclista se tramitó ante la Dirección General de Cultura y Patrimonio, lo que no hizo la EMT», apuntó Mendoza, quien recordó que esperan una contestación del citado departamento sobre esta cuestión. Desde la concejalía de Movilidad opinan por el contrario que «la Conselleria de Cultura ha informado que los emplazamientos propuestos sí están en entorno de protección pero no son un ámbito de especial trascendencia y, por tanto, no requieren de autorización previa». Esto último es rechazado por los populares, al asegurar que la plaza de Tetuán «está expresamente citada en el plan urbanístico de esta parte de Ciutat Vella como protegida».