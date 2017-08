El Ayuntamiento expedienta al Grupo Fomento de Contratas y Construcciones por la demora en dos solares de Benicalap Patio interior de un grupo de viviendas en Benicalap. / Jesús Signes El trámite sancionador puede acabar en una sanción económica para la empresa EFE Viernes, 25 agosto 2017, 17:12

El Ayuntamiento de Valencia, ha iniciado el trámite sancionador contra el Grupo Fomento de Contratas y Construcciones (FCC) por el incumplimiento de la limpieza de dos solares situados en el distrito de Benicalap, que puede acabar en una sanción económica para la empresa.

Según un comunicado del consistorio, el pasado martes se procedió a la retirada de escombros producidos por vertidos incontrolados en estos dos solares, dentro del marco de la programación de mantenimiento de zonas sin urbanizar, que en el caso de Benicalap ha supuesto la limpieza de 53 solares en estos meses de julio y agosto.

La concejala de Medio Ambiente, Pilar Soriano, ha destacado que el Ayuntamiento controla que las contratas cumplan sus compromisos y cuando no lo hacen, no tienen "ninguna duda en sancionar a la empresa, una realidad que es una novedad puesto que el PP no les abría ningún expediente".

El consistorio ha realizado el mantenimiento de limpieza de 767 solares públicos o de uso público con una superficie total de más de 1.786.779 metros cuadrados, dentro del marco del Programa general continuo de mantenimiento de limpieza de solares y zonas sin urbanizar del ejercicio 2017.

"Este plan de actuaciones se ha realizado en numerosos barrios de la ciudad de València, con un gran esfuerzo económico y de recursos humanos para mantener los solares de la ciudad en las mejores condiciones de limpieza", ha manifestado Soriano.

En este balance, ha destacado la limpieza de un solar situado detrás de la calle San Vicente Mártir junto a la playa de vías de Renfe, con más de 37.000 metros cuadrados y un coste de 15.000 euros, en el que se han retirado 1.750 toneladas, que han sido transportadas a vertedero del EMTRE para su eliminación.

"La otra gran actuación de limpieza ha sido la de un solar de más de 11.600 metros, que se ha ejecutado en el ámbito del inicio de la Carrera de la Font d'en Corts en el cruce con el Bulevar Sur, donde se han retirado más de 1.350 toneladas de escombros con un coste de 14.500 euros", ha concluido Soriano.