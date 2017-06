Limpiadoras de colegios públicos de Valencia protestan ante el Ayuntamiento por el recorte de horas y cambios de horarios Aula de un colegio de Valencia. / Damián Torres La empresa quiere recortar en 510 horas el servicio de limpieza y 57 horas de especialistas por semana EUROPA PRESS Martes, 20 junio 2017, 17:28

Trabajadoras de limpieza de la empresa Ferrovial Servicios, que realizan sus labores en los colegios públicos de Valencia, se han concentrado este martes ante el Ayuntamiento de la capital valenciana para protestar por las modificaciones propuestas por la entidad, que pretende "recortar horas de limpieza, cambiar jornadas y horarios, lo que afectará a más de 200 trabajadoras y a la calidad del servicio", según ha indicado el sindicato CCOO PV en un comunicado.

Esta es la tercera vez que las trabajadoras se concentran y el sindicato CCOO ha indicado que la empresa quiere recortar en 510 horas el servicio de limpieza y 57 horas de especialistas por semana. "Ello se traduce en una reducción de la calidad del servicio en más de cien colegios públicos de la ciudad", han aseverado.

El Comité de Empresa ha insistido en un comunicado que estas modificaciones "no solo afectan a 200 trabajadoras, sino también a todo el colectivo escolar de la ciudad de Valencia por la pérdida en la calidad del servicio de limpieza", han señalado.

Al respecto, el sindicato ha explicado que las trabajadoras ya trasladaron el "problema" al concejal de Servicios, Sergi Campillo, durante una de las dos concentraciones pasadas. A estas reivindicaciones, el edil les trasladó la intención del consistorio de "mediar para buscar soluciones que eviten la conflictividad laboral".

No obstante, han manifestado que seguirán con las movilizaciones la semana que viene, los días 28 y 29 de junio, dado que este último día se reúne el pleno del Ayuntamiento, para exigir la retirada de la propuesta de Ferrovial Servicios, y no descartan una huelga al inicio del curso escolar 2017-2018 "si esto no fuese así", han concluido.