Los juzgados suspenden cerca de 2.000 asuntos por la huelga de jueces y fiscales Varias personas pasan ayer ante la Ciudad de la Justicia de Valencia. / irene marsilla Ocho de cada diez magistrados de Valencia secundan el paro, un 20% más de seguimiento que en el resto de España ARTURO CHECA VALENCIA. Miércoles, 23 mayo 2018, 00:39

«¿Hoy es festivo, que están todos los juzgados cerrados?». La pregunta la planteaba ayer un ciudadano, asombrado ante un desierto mostrador de un juzgado de instrucción de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Una funcionaria le sacó de la duda: «Hay huelga de jueces y fiscales». El hombre se marchó mascullando entre dientes. «Algo habrá hecho mal el Gobierno...». La Ciudad de la Justicia, el corazón judicial de la Comunitat se asemejó más aun día festivo que un día de plena actividad jurídica. El edificio quedó prácticamente paralizado por la protesta convocada por las asociaciones de jueces y fiscales de la Comunitat.

El seguimiento entre la magistratura de la Comunitat fue bastante masivo, especialmente en Valencia capital. El grueso del paro se produjo en la Ciudad de la Justicia, con alrededor de un millar de asuntos paralizados, según el cálculo del decano Viguer. De 166 magistrados en los juzgados de Valencia, 116 pararon. Más del 80%, 20 puntos por encima del seguimiento de la convocatoria que hubo de media en España. Lo hicieron por la falta de jueces, la escasez de medios y la politización que sufre el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, los principales palos en las ruedas de la Justicia española que ha llevado a magistrados y fiscales a convocar la primera huelga de manera conjunta por las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales. «Hoy es un día histórico», destacó Pedro Viguer.

58% en la Comunitat

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, el porcentaje bajó. Los jueces de poblaciones más pequeñas no fueron tan masivamente a la huelga. De 568 magistrados que tiene la Comunitat, 331 hicieron ayer huelga. Un 58% de seguimiento, este porcentaje sí en la línea del registrado en el resto de España.

Según cálculos efectuados por las entidades impulsoras de la huelga, en total se vieron suspendidas cerca de 2.000 actuaciones jurídicas, entre juicios no celebrados, diligencias sin practicar, citaciones no efectuadas, declaraciones o emisión de certificados judiciales, entre otras resoluciones. En toda España, casi 3.000 jueces y más de 1.200 fiscales secundaron la huelga. De los más de 5.400 jueces y de 2.500 fiscales, el 55,6 y el 51,9 por ciento, respectivamente, no estuvieron ayer en sus puestos de trabajo. «Lamentamos los perjuicios que se hayan podido causar a los ciudadanos y a los justiciables y pedimos disculpas, pero también comprensión para que sepan que estamos luchando por un servicio público mejor», fue el mensaje de los convocantes.

No es la primera huelga que se produce en el ámbito de la Justicia, pues en 2009 ya hubo hasta dos paros de sus protagonistas, pero sí pionera en cuanto a la unanimidad de la convocatoria. «Es ya evidente que no existe voluntad política para mejorar el funcionamiento de la Justicia, que sigue siendo la hermana pobre de las Administraciones Pública», como sostiene el comunicado conjunto de las asociaciones que preside el espíritu de la protesta.

Entre las medidas que reclaman jueces y fiscales están la creación anual de 300 nuevas plazas de magistrados durante cuatro años, culminar el tantas veces proclamado y nunca culminado proceso de digitalización, eliminar la designación de los magistrados designados por parlamentos autonómicos, en órganos como el TSJ, y que luego pueden acabar participando en procesos abiertos contra políticos aforados o implantar unas cargas máximas de trabajo, pues muchos juzgados, como el de las cláusulas bancarias abusivas en la Comunitat están ahogados en asuntos.

Los servicios mínimos permitieron mantener el desarrollo de medidas cautelares graves, juicios rápidos considerados urgentes o pases a disposición judicial con finalización del plazo legal, entre otros asuntos.

En los pasillos de la Ciudad de la Justicia, salas vacías, corrillos de profesionales charlando en los jardincillos artificiales y cafetería casi con la sola presencia de los camareros. A la salida de un pleito, un grupo de jóvenes casi llega a las manos a las puertas del edificio. Una decena de guardias civiles salen a la carrera del cuarto de la guardia. Todos estaban dentro. Lógico cuando en los pasillos apenas hay nada ni nadie para vigilar.