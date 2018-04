La jueza cita a declarar a otro mando de FGV y pide más informes del accidente Un hombre, en el monumento de honor a las víctimas. / m. molines El subjefe de la Línea 1 comparecerá en el juzgado y la instructora pide a Adif que indique cuántos kilómetros de vía hay en España sin control de velocidad A. CHECA VALENCIA. Jueves, 26 abril 2018, 00:20

A poco más de dos meses de que finalice la prorroga de la instrucción dictaminada por el juzgado de instrucción número 21 de Valencia sobre la investigación del accidente del metro, la jueza ha aceptado nuevas pruebas, a petición de los investigados. En una resolución notificada ya a las partes, la magistrada que investiga el accidente con 43 muertos y 47 heridos ordena la práctica de una serie de diligencias. La más destacada es la citación a declarar como testigo de Jesús Cornelio, el que era subjefe de la Línea 1 en el momento del siniestro.

El responsable de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana acudirá al juzgado a finales de junio, según consta en la providencia comunicada a las partes. Los ocho exdirectivos de FGV investigados en la causa -entre ellos la que fuera gerente, Marisa Gracia- también reclamaron que comparecieran el jefe de Prevención, el de Relaciones Laborales, el de Planificación y Organización o el Asesor Jurídico de Ferrocarrils, pero estas testificales no han sido por el momento dictaminadas por la jueza.

El juzgado también ordena pedir a FGV que detalle plenamente el organigrama de la entidad antes del siniestro. La intención de los abogados defensores es reclamar alguna otra testifical de responsables de la empresa que pueda servir para aclarar el siniestro. La instrucción, no obstante, tiene 'fecha de caducidad': mediados de julio, a no ser que la magistrada dictamine una nueva extensión de la misma, algo que no parece que vaya a producirse, dado que tanto el juzgado como la Audiencia consideran ya extensa y detallada la investigación.

Otra de las diligencias ordenadas por el juzgado es que Ferrocarrils de la Generalitat informe sobre el número de trenes que pasaron por el punto del accidente, así como identificar a todos los maquinistas que hubieran circulado por el tramo. El juzgado también dictamina extender un oficio a Adif, órgano encargado de las infraestructuras ferroviarias, para que indique el número de kilómetros de ferrocarril sin control de velocidad en curvas, tanto en la fecha del accidente como en la actualidad.