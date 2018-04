El juez de Viveros pide al fiscal que informe sobre la petición para investigar a Fuset La acusación particular también solicitó la comparecencia del concejal y del ingeniero responsable del montaje A. RALLO Viernes, 20 abril 2018, 23:50

valencia. El juez que investiga la muerte de un empleado durante el montaje de las gradas de Viveros en la Feria de Julio de 2017 ha solicitado al fiscal que se pronuncie acerca de la petición de los familiares de la víctima para que el concejal de Fiestas, Pere Fuset, declare como investigado.

El titular del juzgado de Instrucción 18 quiere conocer el pronunciamiento del ministerio público antes de adoptar una decisión. Este paso no es obligatorio, pero sí suele ser habitual. El instructor quiere conocer la postura del fiscal ante la posibilidad de que el edil sea convocado. La posición del ministerio público no vincula la decisión del juez, aunque en una mayoría de ocasiones son coincidentes. El escrito de la acusación popular no sólo pide la comparecencia de Fuset. Solicita, además, la citación como investigados de los responsables de otras empresas de la Asociación de Música Pro CV, así como que se identifique al ingeniero que estuvo en el lugar como responsable del montaje de las instalaciones.

Las sanciones

La Inspección de Trabajo propuso sancionar con 120.000 euros a las dos mercantiles implicadas en la instalación. Los investigadores consideraban que habían cometido dos infracciones graves por la falta de prevención de riesgos laborales. Así, proponían dos sanciones económicas por importe de 40.000 y 80.000 euros. Lógicamente, todo proceso administrativo se paraliza a la espera del final del procedimiento penal. En las últimas fechas, también se ha incorporado al expediente más documentación con la propuesta de sanción para el Consistorio, aunque por una cantidad menor. En ningún caso se responsabilizó a los empresarios que ahora se encuentran investigados. Todos ellos pertenecen a la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat . Fuentes cercanas al sector apuntaron en su día que la única labor que realizaron fue intermediación para contratar a los artistas que actúan en los conciertos de julio.

La última diligencia que encargó el órgano judicial fue un nuevo informe a Bomberos para conocer con más exactitud las circunstancias del suceso y el fatal desenlace. La víctima fue un trabajador, de unos 50 años, que cayó desde una primera estructura de una grada, a una altura de unos tres metros. Murió tras permanecer una semana hospitalizado por las lesiones.

El Ayuntamiento es el propietario de la Feria de Julio, aunque no interviene en el montaje y organización. Este año no habrá gradas para el público. El propio concejal explicó que los acontecimientos del pasado año han sido determinantes para prescindir de esa instalación.