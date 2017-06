Joan Ribó se plantea como «objetivo fundamental» conseguir que el Cabanyal sea «un barrio normal» El alcalde ha estimado «razonable» la reivindicación de los vecinos de este barrio para mejorar sus condiciones de vida EUROPA PRESS Valencia Jueves, 22 junio 2017, 14:29

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha destacado este jueves el trabajo que el Ayuntamiento, junto con las administraciones autonómicas y central, lleva a cabo para "resolver los problemas" del Cabanyal-Canyamelar y lograr que esta zona de la ciudad sea "un barrio normal" en el que "se cumplen normalmente las ordenanzas" municipales.

Asimismo, ha estimado "razonable" la reivindicación de los vecinos de este barrio para mejorar sus condiciones de vida, tanto en el plano urbanístico como en el económico, social y de seguridad. "Nosotros en ningún momento vamos a decir que no reivindiquen. Las cosas que se tienen que reivindicar se deben reivindicar", ha dicho Ribó, que ha considerado "muy importante" tener ciudadanos que reclaman "lo que es justo conseguir".

Ribó se ha pronunciado de este modo tras la visita que ha realizado al Parque de Benicalap, preguntado por la protesta que bajo el lema 'Amb la urbanització no tenim prou!' llevaron a cabo este miércoles vecinos, entidades y asociaciones del Cabanyal-Canyamelar para pedir a las administraciones local, autonómica y central un plan de intervención "urgente" que garantice la recuperación social, económica y patrimonial de este barrio y una "vida digna".

"Estamos trabajando. Se está trabajando y estamos intentando colaborar al máximo con la Delegación del Gobierno" en la Comunitat Valenciana, ha respondido el alcalde, que ha señalado que cuestiones como "la problemática de la droga" son "competencia del Gobierno, de los equipos de seguridad de la Delegación del Gobierno".

Joan Ribó, que recientemente visitó junto a la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Mª José Salvador, obras de urbanización en el barrio, ha apuntado también respecto a los temas de seguridad iniciativas que se están adoptando desde el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Protección Ciudadana.

Así, el alcalde ha calificado de "importantes" decisiones como "la reorganización de la Policía Local para trabajar en estos temas" y "en la convivencia. "Es un tema que lleva mi compañera Anaïs Menguzzato y es una tarea buena", ha dicho.

Tras ello, Ribó ha valorado "el anuncio" de la apertura de un retén de la Policía Local en el Cabanyal-Canyamelar, en "la zona cero" del barrio "para que cumpla mejor su función" este cuerpo municipal. A su vez, ha subrayado que se ha comenzado a trabajar para "cerrar actividades de chatarrería" que se llevan a cabo de manera ilegal y que han sido denunciadas por vecinos.

El primer edil ha comentado que también se están adoptando medidas frente a la okupación de casas en esta zona de la ciudad aunque ha precisado que ese asunto "va más lento porque va por vía judicial".

El objetivo fundamental

Con todo, Ribó ha manifestado que espera que "en un plazo razonable" se pueda "conseguir un objetivo fundamental, que el barrio del Cabanyal sea un barrio normal, entendido como un lugar en el que se cumplen normalmente las ordenanzas" municipales.

Respecto a las reclamaciones de los vecinos y a actos como la concentración que tuvo lugar este miércoles por la tarde, el alcalde ha señalado que le parece "muy razonable su reivindicación".

"Creo que se tiene que reivindicar. No es que vaya a incitar la reivindicación pero sí decir que nosotros en ningún momento vamos a decir que no reivindiquen. Las cosas que se tienen que reivindicar se deben reivindicar y me parece importante", ha planteado.

Joan Ribó ha agregado que el Ayuntamiento seguirá trabajando "para avanzar en resolver los problemas", al tiempo que estimado "muy importante tener un pueblo, un vecindario que reclama lo que es justo conseguir".