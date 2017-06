Joan Ribó destituye al jefe de servicio de Juventud expedientado por contratos irregulares J. J. MONZÓ La Concejalía asegura que la decisión ha venido motivada por la «pérdida de confianza» en este trabajador tras hacerse público el hecho ÁLEX SERRANO Jueves, 8 junio 2017, 15:19

La concejala de Juventud, María Oliver, ha decidido destituir al Jefe de Servicio de la concejalía, Antonio C. I., tras las informaciones publicadas por LAS PROVINCIAS en las que se desvelaba que el funcionario tiene un expediente abierto en el Ayuntamiento de Burjassot por contratar con empresas suyas mientras dirigía la Casa de la Juventud.

Fuentes de la Concejalía aseguran que la decisión ha venido motivada por la "pérdida de confianza" en este trabajador. Ayer mismo fuentes municipales aseguraron que un funcionario expulsado de su puesto de trabajo no puede trabajar en la función pública.

La publicación de LAS PROVINCIAS de la información había creado malestar en el Ayuntamiento y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, pidió explicaciones. Se reunió con la concejala de Juventud, María Oliver, para preguntarle por el nombramiento, propuesto por la misma regidora. Además, solicitó el expediente al Ayuntamiento de Burjassot y, tras recibirlo, ha actuado de manera tajante.

«Evidentemente, si hay una sanción que aparta a un funcionario de su puesto de trabajo no puede estar ni aquí ni en ningún otro lugar de la función pública», explicaban ya ayer varias fuentes, que confirmaron que fue una mañana de reuniones en el seno de la corporación, provocadas por la información de este diario. La concejala de Juventud, María Oliver, se reunió con Ribó, que le preguntó por Antonio C. I., el jefe de servicio expedientado.

Fuentes municipales recordaron que son los propios concejales quienes proponen a los jefes de servicio de sus delegaciones, como ocurrió en este caso.

Mientras, desde València en Comú se intentaba capear ayer el temporal. La concejala habló con el propio funcionario y desde el grupo municipal trasladaron que pedirán la información al Ayuntamiento de Burjassot y entonces verán qué medidas toman. Sin embargo, sí apuntaron que el expediente llegó después de que Antonio C. I. fuera contratado en la concejalía de Juventud, lo que ocurrió en octubre de 2016, hace apenas 7 meses.

Pero la realidad era otra. El expediente, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, muestra que la sanción llegó cuando el funcionario ya estaba contratado por el Ayuntamiento de Valencia, concretamente el 26 abril de 2017, pero el expediente se abrió mucho antes: el 12 de mayo del pasado año.

La cronología desvela que el funcionario en cuestión conocía la existencia del procedimiento administrativo que se seguía contra él en el Ayuntamiento de Burjassot al menos desde el 3 de junio de 2016, cuando presentó las primeras alegaciones contra el pliego de cargos que aún no existía entonces. Antonio C. I. prestó declaración ante la instructora del expediente el 29 de septiembre, siempre según el documento del Ayuntamiento de Burjassot, apenas cinco días antes de ser contratado como jefe de servicio de Juventud del Ayuntamiento de Valencia el 4 de octubre.

Sin embargo, fuentes de València en Comú insistían ayer en que ellos no tenían conocimiento de la sanción de la que se enteraron por la información de LAS PROVINCIAS

El origen de la decisión

El Ayuntamiento de Valencia contrató, el pasado mes de octubre, a un funcionario expedientado por el Ayuntamiento de Burjassot y suspendido tres años de funciones y sueldo por contratar con empresas suyas cuando dirigía la Casa de la Cultura de la localidad de l'Horta Nord, según desveló LAS PROVINCIAS el pasado martes en su edición impresa.

Este funcionario llegó al Consistorio en octubre de 2016 tras un proceso de libre designación junto a otros cuatro trabajadores. Ese mismo mes se pusieron en práctica diligencias dentro del expediente sancionador que tenía abierto en el Ayuntamiento de Burjassot después de que el PP denunciara la existencia de irregularidades en la Casa de la Cultura. El alcalde, el socialista Rafael García, había incoado expediente disciplinario contra el funcionario el 2 de mayo de 2016 por tres presuntas faltas muy graves y dos graves por incumplir el régimen de incompatibilidades, pero tenía que desarrollarse un proceso administrativo que acaba de terminar.

La resolución definitiva llegó el 12 de mayo pasado. El funcionario había presentado alegaciones contra la resolución de tres años de suspensión de funciones y retribuciones, pero el Ayuntamiento de Burjassot descartó las mismas en virtud a un informe del día 11 de mayo y el expediente es firme.

El trabajador iba en las listas de confluencias de Podemos y Compromís en las elecciones de 2015

En él, se sanciona al funcionario por dos faltas muy graves y una grave, así como una leve que finalmente queda sin sanción porque se considera prescrita. Las faltas hacen referencia a contratos realizados por la Casa de la Juventud de Burjassot en 2014 con empresas que, según el expediente, estaban participadas en total o en parte por Antonio C. I.. El mismo documento habla de más contratos anteriores a 2014, pero que se consideran prescritos porque en el momento de realizarse el expediente ya habían pasado más de dos años desde la comisión de las faltas.

El expediente habla de «ejercicio de actividades empresariales en las sociedad Restauración Bombori y Qwerty Futtura careciendo de autorización de compatibilidad», «incumplimiento del deber de abstención» en contratos que afectaran a familiares (el PP de Burjassot asegura que contrató con su nuera) y «prevalencia de su puesto como funcionario del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot para favorecer intereses de terceros, todo ello en relación con la mercantil Qwerty Futtura S. L.».

Las empresas del funcionario

Tanto en Qwertty como en Bombori, Antonio C. I. es socio fundador. En abril de 2014, el funcionario cambió las facturas a nombre de Qwerty, que pasaron a estar expedidas a nombre de otra persona, ex trabajador, según explica el mismo expediente, de la Casa de la Cultura de Burjassot. El documento, además, habla de los contratos con una asesoría jurídica que se desarrollaron entre 2012 y 2015. La relación entre la Casa de la Cultura y esta asesoría «excede de la naturaleza de un contrato menor, no tanto por la cuantía como por la duración de la relación de prestación de servicios, lo que constituye una irregularidad administrativa», según el expediente del Consistorio de Burjassot.

Además, tres de las facturas expedidas a la citada asesoría «coinciden temporalmente» con la relación mercantil existente entre Antonio C. I. como socio fundador, accionista y apoderado de Bombori y Qwerty y otra persona ligada a la asesoría, que ostentaba en ese periodo de tiempo «el cargo de administrador único de las sociedades» antes nombradas.

Las facturas que recoge el expediente

Con esta asesoría la Casa de la Cultura contrata en múltiples ocasiones, pero el expediente se refiere a las únicas tres facturas que no han prescrito: dos por valor de 375 euros cada una más IVA en concepto de «copias y administración» (el mismo expediente afea que estas labores no son las de una asesoría jurídica) y otra por valor de 3.210 euros más IVA por «asesoramiento jurídico general en régimen de iguala 2º trimestre 2014 y Servicio Jurídico de asesoramiento a afectados por las hipotecas».

Se da la circunstancia, además, de que Antonio C. I. fue en las listas de la coalición de Compromís y Podemos para el Senado por Valencia en las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Era el segundo suplente de Josep Lluís Albinyana Olmos, número 1 al Senado por la provincia de Valencia.