Inspección de Trabajo exige a la EMT más flexibilidad con las excedencias La Generalitat afea a la empresa que pretendiera obligar a los trabajadores a que no pudieran tener otra ocupación si estaban de permiso VALENCIA. Martes, 29 mayo 2018

Parece que los reparos de los sindicatos respecto del convenio de la EMT tenían razón de ser. La Inspección de Trabajo ha enviado un informe a la empresa municipal en el que se emiten varias «observaciones» sobre el convenio colectivo firmado con los sindicatos. En esas observaciones, el organismo público exige a la EMT más flexibilidad con las excedencias y los permisos.

El convenio exigía una declaración jurada de que durante ese periodo no se iba a trabajar de otra cosa, pero la Inspección de Trabajo argumenta en otro sentido: «Si bien la finalidad de estos permisos es disponer de más tiempo para atender las contingencias o circunstancias vitales que las originan, y obviamente desde esa perspectiva no sería lícito y atentaría contra la buena fe contractual que ese tiempo, una vez concedido, se aprovechase para prestar servicios en otra empresa a partir de ese momento, no puede soslayarse que algún trabajador puede solicitar esos permisos encontrándose previamente en una situación de pluriempleo o pluriactividad y decida reducir la parte de su actividad laboral en la EMT». «No sería lícito supeditar la concesión del permiso a que el trabajador declare no ejercer una actividad remunerada, pues previamente ya la venía desempeñando. En consecuencia, se somete a la consideración de las partes la posibilidad de mantener la exigencia de una declaración jurada, exclusivamente, para aquellos supuestos en los que los trabajadores no puedan acreditar una situación previa de pluriempleo o pluriactividad», indica el documento.

Además, Inspección de Trabajo también afea a la EMT lo laxo que es el convenio en el texto sobre los váteres en las cabeceras de línea para los conductores. «Es obligación de la empresa dotar de cabinas químicas portátiles de WC para uso de los/as conductores/as en las cabeceras de línea, que eviten tener que recurrir a locales públicos», dice.