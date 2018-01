Un informe policial rechazó desmontar las pasarelas por posibles atascos y accidentes

Un informe policial elaborado por la Cuarta Unidad de Distrito de la Policía Local desaconsejaba el desmantelamiento de las pasarelas que cruzaban la avenida del Cid. Así lo confirman tanto los vecinos de Nou Moles como fuentes municipales. Según ha podido saber este diario, el documento de trabajo, calificado como «interno» por parte del Ayuntamiento, ponía el acento en los problemas para el tráfico y el peligro de atropello que conlleva la colocación de pasos de peatones en la avenida del Cid.

La existencia de este informe se conoce el mismo día en que el Consistorio comenzó a desmontar las pasarelas. En concreto, en la noche del martes al miércoles se eliminaron dos pasarelas, las más cercanas al centro de la ciudad. Los trabajos se desarrollarán durante seis meses y fuerzan a instalar semáforos en determinados puntos donde antes no había, trasladar otros ya existentes y construir pasos de peatones.

Precisamente sobre esos pasos de peatones ponía el acento sobre la seguridad del entorno y el tráfico que se producirá. «El documento habla de las posibles retenciones a la entrada de la ciudad, del poco espacio en la mediana para almacenar peatones, de la necesidad de la duración de la secuencia semaforica para poder cruzar y de que esa frecuencia generará colapso y de los posibles atropellamientos», explican fuentes conocedoras del informe.

01:07 Vídeo. Juan J. Monzó

La existencia de este documento fue confirmada durante el día de ayer por fuentes municipales, que instieron en que la competencia en tráfico corresponde a la concejalía de Movilidad que dirige Giuseppe Grezzi.» Se trata de un documento interno de trabajo de la policia local, que no forma parte del expediente. A quien le compete hacer un informe y si que está en el expediente es a Movilidad», explicaron las mismas fuentes. El concejal de Urbanismo, Vicent Sarrià, reconoció que en el expediente del desmontaje de las pasarelas (promesa electoral del PSPV, partido que dirige tanto Urbanismo como Protección Ciudadana) no aparece ningún informe de la Policía Local «porque no es obligatorio pedirlo». «Además, tampoco nos enviaron ninguno», confirma el mismo Sarrià.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Nou Moles, Casilda Osa , fue quien desveló ayer la existencia de este informe en unas declaraciones realizadas en Radio Valencia Cadena SER. «Fue hace ocho meses o un año, cuando me preguntó por la opinión de los vecinos del barrio. El mismo jefe de la Cuarta me dijo que habían emitido un informe desfavorable a la retirada por los posibles atropellos y los embotellamientos que podrían producirse», explicó.

Fuentes policiales, por su parte, explicaron que todas las unidades de distrito realizan este tipo de informes de manera diaria. Son documentos de trabajo interno entre las distintas unidades que forman el cuerpo de la Policía Local

El concejal del grupo municipal popular Alberto Mendoza solicitará ver el informe. «Pensamos que la decisión de eliminar las pasarelas peatonales traerá que la longitud de los pasos de cebra sea excesiva para las personas mayores y por tanto la frecuencia semafórica será muy corta para los vehículos. Esto va a producir mucho tráfico de entrada y se romperá la fluidez de acceso a la ciudad. Este gobierno es especialista en generar problemas donde los había, las formas de gestionar de Grezzi se contagian», lamentó Mendoza en declaraciones a este diario.