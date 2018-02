Pedro Viguer: «El incendio de la Ciudad de la Justicia debió detectarse antes» El decano, Pedro Viguer, durante la rueda de prensa de esta mañana / LP El decano de los jueces de Valencia lamenta la tardía detección del siniestro que cerró el edificio y sigue sin noticias de nuevas medidas de seguridad ARTURO CHECA Valencia Jueves, 1 febrero 2018, 13:06

Casi medio año después del incendio que obligó a cerrar la Ciudad de la Justicia y desplazó una decena de juzgados civiles que siguen en el ‘exilio’, los rescoldos del siniestro siguen ‘calientes’. Sirva la metáfora para definir el recado que esta mañana ha lanzado el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, a la Conselleria de Justicia: “La detección del incendio fue tardía. No quiero ser especialmente crítico, pero el incendio tendría que haberse detectado con más agilidad. Y por esta razón, los daños que se produjeron, con expedientes afectados, fueron mayores”.

No ha sido el único mensaje de inquietud que ha trasladado Viguer. Tras el anuncio de Justicia de que se mejoraría la seguridad del edificio y los planes de evacuación (criticado por los sindicatos por precarios e insuficientes), de momento “no me han comunicado novedades al respecto”. El decano, no obstante, ha roto una lanza en favor de la confianza hacia la conselleria de Gabriela Bravo. “No dudo que lo comunicarán. Sé que están en ello”, ha señalado, pero sin noticias de mejoras cinco meses después del incendio.

Viguer ha hecho estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que ha dado los datos de reparto de asuntos de los juzgados de Valencia durante el año pasado. Con el habitual tono reivindicativo de que el decano suele hacer gala en sus comparecencias ha reclamado más jueces, “para evitar que haya juzgados en marcha pero que no tienen jueces titulares”. Por algo España tiene 4.000 jueces, frente a cifras como las de Alemania, con 20.000 magistrados. Sin olvidarse el decano de que la dotación económica de la Justicia es “peor que la de hace 15 años”.

Sobre el número de asuntos de lo juzgados, Viguer ha destacado el ingente número de demandas por cláusulas abusivas que presentan los valencianos. En 9 meses, el juzgado especializado en esta materia ha incoado más de 8.400 expedientes. Y hay 4.000 pendientes de iniciar... “Hay cuatro jueces destinados a esta labor y otro en camino”, ha señalado Viguer.

El termómetro de los juzgados, una de las variables más fiables a la hora de palpar la evolución de la realidad social, constata cómo los casos de violencia sobre la mujer siguen muy presentes (los más de 5.000 asuntos registrados conforman la cifra más alta desde 2011), cómo los ciudadanos recurren cada vez más las decisiones de la administración (los contenciosos han pasado en Valencia de 5.400 a 7.300), cómo la conflictividad laboral (asuntos de lo Social, despidos, reclamaciones de salarios...) ha pasado de las más de 2.000 registradas al mes en 2010 a las algo más de 1.000 mensuales actuales o de cómo las ejecuciones hipotecarias (embargos y desahucios) han evolucionado de más de 1.700 en 2009 a las alrededor de 200 de hoy en día.