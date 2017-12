La EMT impone el silencio un mes después de las filtraciones de preguntas Un bus de la línea 11 recorre su trayecto habitual. / Damián Torres «No tenemos ninguna novedad que contar», explican desde la empresa tras anunciar una investigación y la apertura de expedientes ÁLEX SERRANO Miércoles, 13 diciembre 2017, 21:10

Con un escueto «no tenemos ninguna novedad que contar» se sacudieron ayer fuentes de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) sobre la filtración de preguntas del examen de inspector que desveló LAS PROVINCIAS hace ahora un mes y de la que nada se sabe semanas después de que el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, anunciara en el pleno de noviembre la apertura de expedientes y de una investigación para discernir qué había pasado.

La posición de la EMT no ha de sorprender. Ya cuando este diario destapó la presunta filtración de preguntas del examen práctico de inspector celebrado el pasado mes de octubre por parte de miembros de Comisiones Obreras y UGT, la EMT se apresuró en asegurar que no iba a informar a la opinión pública de las medidas que tomara «por respeto a los derechos de los trabajadores y en aras a no generarles ningún perjuicio»: «No revelaremos a los medios de comunicación información personal y laboral en relación a esas medidas».

Sin embargo, lo cierto es que tal como ha podido saber este diario, el proceso apenas ha avanzado desde que se puso en marcha. La misma semana en que LAS PROVINCIAS publicó la filtración (y casi quince días después de que tuviera conocimiento de las denuncias de tres de los cinco sindicatos presentes en la empresa), la entidad que preside Grezzi y dirige en el día a día Josep Enric García Alemany pidió a las dos personas implicadas, dos sindicalistas de Comisiones Obreras y UGT, que enviaran toda la información de que dispusieran. Los implicados la enviaron, incluidas las explicaciones que consideraron oportunas, para defenderse en el proceso. Poco más se ha hecho más allá de esa primera toma de contacto entre los afectados y la entidad.

La defensa de los implicados siempre ha sido la misma: ellos simplemente dijeron posibles preguntas que podían salir en el examen, basándose en las pruebas de años anteriores. Pero lo cierto y verdad es que algunas de las afirmaciones de los presuntos filtradores dejaban poco lugar a suponer que fueran hipótesis («pregunta para el domingo»). Además, tal como se demostró en el examen, finalmente las cuestiones adelantadas por los sindicalistas se reprodujeron exactamente en las pruebas: cómo reordenar los horarios de una línea en la que se retira un convoy y analizar datos de operatividad interna de otra línea de la EMT. La investigación, en cualquier caso, sigue su curso, según varias fuentes, aunque envuelta en un silencio sepulcral.

Este silencio de la EMT y la aparente paralización o ralentización del proceso se enmarca en unas relaciones entre dirección y trabajadores bastante turbulentas a raíz de la negociación del nuevo convenio colectivo, que colea desde hace meses. La semana pasada, sin ir más lejos, los empleados rechazaron ir a la huelga como proponían algunos sindicatos, pero tanto UGT como Comisiones Obreras han expresado en varias ocasiones su enfado con la dirección de la EMT. Estas cuestiones, que no pasarían de ser privadas y habituales hasta cierto punto en la negociación de un convenio colectivo en cualquier empresa, podrían llegar a afectar a los usuarios del servicio público de transporte en autobuses si la asamblea de trabajadores acuerda algún tipo de medidas de presión como huelgas, manifestaciones o concentraciones en las calles de la ciudad.

Estudian peatonalizar el Ayuntamiento los festivos de Navidad

La concejalía de Movilidad Sostenible estudia peatonalizar la plaza del Ayuntamiento los lunes 25 de diciembre y 1 de enero ante la afluencia de visitantes al centro de la ciudad. «Estamos valorando esa opción para Navidad y Año Nuevo. No es sencillo porque hay muchas líneas de la EMT. De hecho, por eso, porque hay una gran demanda ciudadana de una plaza del Ayuntamiento y alrededores más peatonal, desde Movilidad Sostenible hemos propuesto el proyecto de peatonalización que conlleva los cambios de líneas para abril de 2018», explicaron fuentes de la concejalía. Desde la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico insistieron en que el acceso a la plaza se garantice en todo momento a través de autobuses de la EMT.