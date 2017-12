La huelga en el metro y el tranvía se agravará por la reducción de servicio en Navidad Servicio en Metrovalencia. / Jesús Signes La Federación de Vecinos pide a la consellera Salvador que asuma la negociación con los sindicatos para lograr un acuerdo PACO MORENO Valencia Martes, 19 diciembre 2017, 12:51

La presidenta de la Federación de Vecinos de Valencia, María José Broseta, ha exigido hoy que se haga un esfuerzo por todas las partes para solucionar el conflicto laboral en Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) que ha originado desde el pasado septiembre jornadas de huelga en el metro y el tranvía.

Broseta ha pedido soluciones urgentes dado que estas navidades se juntarán los paros previstos en el metro y tranvía con las reducciones que FGV viene aplicando cada año la última semana de diciembre y la primera de enero, el llamado servicio intermedio, que supone aplicar los días laborables las circulaciones que se suelen realizar un sábado, lo que supone un 20% menos de servicio.

Así, del martes 26 al sábado 30 de diciembre y del martes 2 al sábado 6 de enero se aplicará el servicio intermedio, al mismo tiempo que habrá paros programados en el metro los días 23 y 30 de diciembre y el 5 de enero y en el tranvía los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre.

“Los usuarios están siendo los principales perjudicados ya que no podrán desplazarse con normalidad para ir a sus puestos de trabajo o para hacer sus compras navideñas, con el perjuicio que esto conllevará también para los comerciantes”, ha comentado Broseta, para añadir que “esta no es la mejor manera de fomentar el transporte público como alternativa al vehículo privado, esta situación no se puede prolongar ni un minuto más”.

Por este motivo y tras la última oferta realizada por la dirección de FGV y rechazada por los sindicatos, Broseta ha pedido a la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, que abra una mesa de negociación con los sindicatos para contemplar posibles soluciones, puesto que la elaboración de la Ley excede las competencias de la empresa autonómica. “Pedimos a todos que hagan un esfuerzo para que la normalidad vuelva a un transporte tan importante como el metro y el tranvía, que ya de por sí tiene un servicio muy mejorable en cuanto a frecuencias de paso”, ha finalizado.