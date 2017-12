Los hosteleros del centro alertan de que la reducción de terrazas causa despidos J. Signes La facturación de los locales de las calles peatonales junto al Ayuntamiento baja hasta en un 60%, según los propios empresarios ÁLEX SERRANO VALENCIA. Sábado, 16 diciembre 2017, 00:51

Los establecimientos hoteleros de las peatonales situadas junto a la plaza del Ayuntamiento (Ribera, Convento de Santa Clara o Ruzafa, entre otras) han comenzado a efectuar despidos de trabajadores forzados por la reducción de las terrazas. La concejalía de Espacio Público señalizó la zona donde se podían poner mesas y sillas en estas calles hace escasas fechas, lo que en algunos casos ha supuesto que algunas terrazas pierdan más de una decena de mesas. Ello ha terminado con la paciencia de los empresarios hosteleros de la zona, que han tenido que despedir a empleados, como confirman tanto trabajadores de la zona como fuentes de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia.

Es el caso de Eduardo Criado, que tiene un local en una de estas calles peatonales que prefiere no desvelar. En su caso, ha tenido que despedir a dos trabajadores, «que estaban indefinidos y me ha costado mucho despedirlos». Su terraza se ha señalizado siguiendo «el criterio más restrictivo», según él. Aunque se encuentra en una calle peatonal, lo cierto es que asegura que su tramo no es uno de los más afectados por las terrazas porque en ese punto «sólo está la mía, dice.

Sin embargo, tras la visita de los técnicos de la concejalía y la señalización con pintura verde de los límites de la terraza, ha tenido que pasar de 14 a 5 mesas, «por lo que no necesito tantos camareros», lamenta. En su caso, asegura, la facturación ha caído un 60%. «La gente quiere venir y sentarse en la terraza, incluso cuando hace frío, para poder fumar», explica este empresario hostelero.

No es el único. Otros trabajadores consultados por este diario constatan que son varios los locales que, si no han hecho despidos ya, están planeando hacerlos en fechas próximas. Lo confirman también desde la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia, que aseguran que tienen noticia de estos despidos, aunque no pueden cuantificarlo. Estos problemas para estos locales se suman a los que tienen otros establecimientos hosteleros situados en el entorno de las grandes vías, que también han tenido que despedir a trabajadores tras la prohibición de aparcar en el carril bus, como explican fuentes consultadas de la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunidad Valenciana (Fotur).

De cualquier forma, lo cierto es que la señalización de las terrazas no ha pillado de sorpresa a los empresarios hosteleros, que ya en noviembre, antes de la visita de los técnicos de la concejalía, alertaba de que la medida iba a suponer «un impacto económico muy negativo para el conjunto de estos locales», teniendo en cuenta que las terrazas suponen una parte fundamental en un negocio de hostelería. Se preveía entonces que la señalización pudiera suponer una pérdida estimada de forma directa de más de 50 puestos de trabajo en los locales.

Desde la FEHV reiteran la importancia estratégica que tiene el sector hostelero para la ciudad de Valencia, «como principal motor económico y generador de empleo así como el atractivo turístico de las terrazas». La federación anunció que va a dejar de asistir a este las mesas de trabajo y reuniones convocadas por la concejalía, ya que «no sirven en definitiva para el objetivo inicial que se crean». Está por ver si pedirán una reunión con la concejalía para reclamar otro pintado de las terrazas en los puntos donde los locales se hayan visto más afectados.