Hospitales ingresan a pacientes varones en Maternidad ante la presión de la gripe Entrada principal a las instalaciones del Hospital General. / Irene Marsilla El General pospone operaciones como ya hizo La Fe para disponer de camas libres LAURA GARCÉS Valencia Jueves, 1 febrero 2018, 01:15

Las consecuencias del aumento de la presencia del virus de la gripe entre los valencianos siguen asentadas en los hospitales valencianos, que en las últimas semanas se han visto obligados a adoptar medidas extraordinarias para disponer de camas suficientes para afrontar el aumento de ingresos . La última decisión en este sentido que se ha conocido es la del Hospital General de Valencia, que como confirmaron desde la dirección del centro sanitario, han suspendido operaciones programadas.

La actividad quirúrgica que se ha frenado es la que hace referencia a operaciones que están previstas y que se sabe que el paciente va a requerir «un periodo largo de ingreso», circunstancia que comporta la disponibilidad de habitación por varios días. La fuente consultada recalcó que se trata de una medida que se adopta «durante los picos de gripe» y que ya «lleva días» aplicándose.

Para contrarrestar la ralentización en el ritmo de intervenciones que se puede derivar de la suspensión de operaciones -como puede ser el aumento de la lista de espera- «se potencia la cirugía mayor ambulatoria», que son las intervenciones que no requieren ingreso.

La dirección del Hospital General asegura que recurren a Ginecología «en casos de emergencia»

No es el único centro sanitario que ha adoptado esta decisión. El Hospital La Fe ya lo hizo semanas atrás. A mediados de este mes aseguraron desde la dirección del hospital de la avenida Fernando Abril Martorell que se suspendía la actividad quirúrgica del autoconcierto, plan para reducir las listas de espera. No obstante ayer aseguraron desde La Fe que esa circunstancia había cambiado y «las intervenciones de autoconcierto continúan». No pudieron concretar la medida en la que se ha recuperado la actividad e insistieron en que «se programa en función de la actividad asistencial».

Desde el Hospital Doctor Peset aclararon que suspendieron la actividad quirúrgica un día, en concreto hablaron de una decena de intervenciones, ante un pico de la actividad. A ello añadieron que en todo el invierno ha sido la única ocasión.

Camas de maternidad

Para dar respuesta a la demanda asistencial que se desencadena con la llegada de la gripe y el resto de patologías relacionadas con en descenso de temperaturas, el Hospital General no se ha limitado a suspender operaciones. Ha adoptado otras medidas no menos llamativas como es recurrir al ingreso de pacientes varones en el servicio de Maternidad.

Esta situación la confirmó la dirección del centro sanitario señalando que recurrir al área de ginecología para hospitalizar pacientes de otra especialidad se hace «en casos de emergencia» para salvar la carencia de plazas en otros servicios. Puntualizaron que no coinciden en habitaciones varones con mujeres, pero recalcaron que «se abre en las jornadas de mucha presión». Y no es el único departamento que de forma extraordinaria al que se acude para contar con más camas.

El centro sanitario de Tres Cruces también requiere camas del centro de día y del área de Observación

Otra de las unidades que se destinan a asumir pacientes que se ven pendientes de que queden habitaciones libres se encuentra el área de hospital de día, así como una segunda sala de observación de la unidad de reanimación. Echar mano de estos recursos permite al General «contar con 22 camas más».

Sanidad dará a conocer hoy los datos de incidencia de la gripe con la publicación del Boletín Epidemiológico Semanal. El informe recogerá los casos acumulados en los últimos siete días. El del pasado miércoles -correspondiente a la tercera semana de enero- recogía una tasa de afectados de 281,3 por cada 100.000 habitantes. Es el dato más elevado de la temporada y superó el máximo de incidencia alcanzado la temporada pasada, cuando no se llegó a 200 casos. Entre los afectados los niños de cero a cuatro años ocupan el primer puesto hasta ahora. Les siguen los de cinco a 14. Los pediatras advirtieron días atrás que se constataba un aumento del 15% de las consultas por esta causa. Ante ello los facultativos de primaria advirtieron del riesgo de un aumento en adultos porque los pequeños se convierten en transmisores.