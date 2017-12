El Grupo Matutes invertirá 18 millones en reformar el Hotel Astoria de Valencia LP La compañía quiere integrarlo en su nueva división Only You, que está participada por El Corte Inglés y sólo presente ahora en Madrid Á. MOHORTE Lunes, 4 diciembre 2017, 00:44

El Hotel Astoria de Valencia cambiará otra vez de cara. Palladium Hotel Group, la cadena hotelera del Grupo de Empresas Matutes (GEM) que lo explota, invertirá 18 millones de euros para reformar el veterano establecimiento valenciano. El objetivo anunciado por el director general de Palladium Hotel Group, Abel Matutes Prats, es integrarlo en la nueva división Only You.

En este replanteamiento le acompañará el Hotel Sevilla, en la capital hispalense, donde el grupo destinará 14 millones para su adecuación. Ambos saldrán de la división Ayre en la que estaban integrados y que pasará a tener una red de ocho establecimientos y la nueva elevará su hoteles a cuatro, ya que dispone de dos en Madrid, el Only You Boutique y el Atocha.

Esta nueva oferta del grupo turístico español nace con el objetivo de expandirse en ciudades de referencia del ámbito nacional e internacional, replicando el concepto con diferentes tratamientos de interiorismo para que cada hotel suponga una experiencia diferente en ambientación y decoración, según explica la compañía.

La última intervención se realizó hace diez años, celebrando el medio siglo del establecimiento

Todo apunta a que el Hotel Astoria conservaría sus cuatro estrellas actuales y trata de aplicar a una infraestructura de envergadura los criterios de los llamados 'hoteles con encanto', donde el diseño es una pieza clave del atractivo del local. “Nos dirigimos a un público internacional, cosmopolita, con un estilo de vida actual y que comparte aficiones, gustos, tendencias y modas en diferentes países y lugares del mundo, pero que buscan descubrir el auténtico estilo de vida local y el carácter de las ciudades que visitan”, señalan desde la empresa.

El Corte Inglés como socio

Palladium Hotel Group prevé que las inversiones en 2018 serán inferiores a las de este año, pero se concentrarán en el crecimiento del segmento urbano, donde opera con las marcas Ayre y Only You, propiedad de la sociedad FST Hotels que comparte con El Corte Inglés.

Matutes asegura que El Corte Inglés está contento con su participación en la cadena urbana conjunta y respalda su expansión, que afectará sobre todo a Only You, tanto en España como fuera de sus fronteras. El grupo está analizando ciudades europeas como Lisboa y varias en Italia, pero “ahora mismo no hay nada cerrado".

En España, a Palladium le interesan ciudades como Barcelona o Málaga, "pero por ahora tampoco hay nada cerrado", reconoció. En el marco de la Conferencia sobre Empleo y Crecimiento Inclusivo, celebrada en la ciudad jamaicana de Montego Bay, Matutes destacó que el grupo hotelero Palladium prevé superar este año la barrera de los 600 millones de euros en ingresos, aunque la cifra será inferior a la esperada inicialmente por la reforma de algunos hoteles y el impacto en la demanda de los huracanes en el Caribe y de la crisis en Cataluña.

En todo caso, el resultado final dependerá de la recta final del ejercicio, al tratarse de dos meses "fuertes" en el Caribe. La compañía hotelera registró una buena temporada en España, especialmente en el segmento urbano, mientras que en el Caribe los ingresos se han mantenido. Sin embargo, destacó la evolución de Ibiza en el segmento vacacional y de Madrid y Barcelona en el urbano.

Pocas nuevas reservas en Cataluña

En octubre en Barcelona, las ventas se han comportado de forma positiva, sin demasiadas cancelaciones, aunque no han entrado casi nuevas reservas. En noviembre en esa ciudad, ha habido menos ventas y, además, ya no se han registrado nuevas reservas, una situación que, según Matutes, empeorará en diciembre y continuará incluso durante el mes de enero.

En la zona del Caribe, la compañía ha reposicionado algunos hoteles en México y la República Dominicana de la marca The Royal Suites by Palladium, que ha pasado a llamarse TRS Hotels, y de Gran Palladium. Su cierre temporal se ha visto compensado en parte por la ampliación de la oferta en España, con un nuevo hotel Hard Rock, con marca bajo licencia, en Tenerife.

Tras una inversión este año de 60 millones de euros en el reposicionamiento en el Caribe, queda en la región sólo la remodelación de medio hotel de Punta Cana que se llevará a cabo el año que viene. Palladium ha destinado alrededor de 90 millones de euros a la última fase de su proyecto de dos hoteles en Costa de Mujeres (Cancún), inversión a la que se sumará la compra -aún sin cerrar- de un nuevo establecimiento vacacional, también en México.

En cuanto al impacto de los huracanes, Matutes señaló que, pese a no sufrir daños, los hoteles en Punta Cana han registrado muchas cancelaciones y la situación aún no se ha normalizado, debido en parte a que se confunde el nombre de la isla Dominicana, muy afectada, con el de la República Dominicana.