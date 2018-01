Grezzi instala otro semáforo peatonal que no existe en el código de circulación Semáforo ámbar para peatones, ayer, en el cruce de Juan Llorens con Ángel Guimerà. / irene marsilla Movilidad coloca una nueva señal ámbar parpadeante para peatones en el cruce de Ángel Guimerà con Juan Llorens y Erudito Orellana ÁLEX SERRANO Martes, 9 enero 2018, 14:20

Inasequible a la inseguridad jurídica de la que ya ha alertado tanto oposición como expertos, la concejalía de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia continúa instalando en las calles señales o semáforos que no están reconocidos en el Código General de Circulación. El último, tal y como han denunciado los residentes en la zona, tras los colocados el pasado verano, es el ubicado en los cruces de Ángel Guimerà con las calles Erudito Orellana y Juan Llorens, cerca de varias paradas de autobús tanto urbano como metropolitano.

En concreto, el semáforo es ámbar para los coches pero alterna el disco amarillo con el icono peatonal parpadeante también en ámbar. El ámbar intermitente significa, para los coches, extremar la precaución y, si es necesario, ceder el paso, según el artículo 146 del Reglamento General de Circulación. Pero, ¿qué significa ese tipo de luz para los peatones? Pues según el artículo 145, nada. La norma habla de semáforos reservados para peatones, únicamente contempla luces verdes o rojas, para permitir el paso o impedirlo. Ante esta situación, tanto PP como Ciudadanos han insistido en distintas comisiones de movilidad por la colocación en la ciudad de señales y semáforos que no están completadas en el reglamento general de circulación.

Pese a anunciar el pasado verano a bombo y platillo que la DGT iba a incorporar a su catálogo las señales de preferencia ciclista sobre fondo azul que Movilidad inventó para el anillo ciclista, lo cierto es que la concejalía que dirige Giuseppe Grezzi se ha visto obligada a reconocer que aún no se ha incorporado. No sabe cuándo se hará, de hecho. «En fecha 22 de junio se ofició a la Dirección General de Tráfico de Valencia escrito proponiendo la inclusión de una señal que represente la prioridad de paso de los ciclistas y la obligación de detenerse para cederles el mismo, en el Catálogo de Señales del Reglamento General de Circulación. Hasta la actualidad no se ha recibido contestación en este servicio», señala Grezzi en respuesta a una pregunta del concejal de Ciudadanos Narciso Estellés, en el plano del pasado mes de diciembre, tal como publicó LAS PROVINCIAS.

La DGT no reconoce ninguna luz parpadeante en ámbar para viandantes en los pasos de cebra

Esta situación se repite con este tipo de semáforos ámbar para peatones. La explicación que ha dado la concejalía en todo momento es, además de defender a los técnicos del departamento, que la señal va dirigida a los coches. «Sus características son específicas para vehículos y naturalmente están orientados hacia la calzada, por donde circulan éstos. Los peatones no deben interpretarlos, puesto que no son visibles desde sus trayectorias», explicó el edil en una nota interior.

Por su parte, Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, se preguntó en verano «qué significan» los semáforos en ámbar para peatones. «La confusión puede hacer que yo como conductor pare ante el paso de peatones y tenga una colisión por alcance», lamentó el experto en seguridad vial.