Grezzi pide a Patrimonio solares vacíos para instalar aparcamientos provisionales La concejalía insiste en que las zonas de estacionamiento disuasorias a la entrada de la ciudad son competencia del Consell ÁLEX SERRANO Jueves, 12 abril 2018, 00:20

valencia. La concejalía de Movilidad Sostenible ha pedido a la de Patrimonio solares disponibles para convertirlos en aparcamientos provisionales para paliar la falta de estacionamiento en determinadas zonas de la ciudad. No es una medida habitual pero tampoco inédita. En el barrio de Nou Moles, por ejemplo, el Consistorio ha adecentado el solar de la calle Hermanos Rivas para que los vecinos puedan aparcar en ella.

Esta decisión de la concejalía que dirige Giuseppe Grezzi contrasta con la inacción cuando la oposición le pregunta por los aparcamientos disuasorios, una promesa electoral de Compromís que no se ha llevado a cabo. Grezzi asegura que la competencia para crear este tipo de estacionamientos a las afueras de la ciudad es de la conselleria de Obras Públicas, que prepara en estas fechas el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Área Metropolitana de Valencia. Este tipo de aparcamientos se han de instalar cerca de zonas comunicadas con transporte público para favorecer el acceso al centro de la ciudad. Curiosamente, sí que se ponen en marcha zonas de aparcamiento conectadas con el centro durante las Fallas, pero no durante el resto del año, cuando lo más parecido a un aparcamiento disuasorio que hay en Valencia es el de la estación de metro de Empalme.

Cabe recordar, además, que la de Grezzi no es la única concejalía que ha pedido solares. La de Patrimonio ha reservado algunos para huertos urbanos mientras que la de Bienestar Animal ha pedido espacios donde alojar colonias felinas como parte del Plan de Colonias Felinas del Ayuntamiento de Valencia, según una respuesta de Patrimonio a una pregunta realizada por el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés en la última comisión.

Estellés (Ciudadanos) insiste en la necesidad de interconectar los distintos medios de transporte

El edil criticó que la política de Grezzi de aparcamiento gratuito en Valencia está «bajo mínimos». «En septiembre de 2017 Ribó dijo que aparcar en la calle no es un derecho, y eso es lo que parece Giuseppe Grezzi entendió y está practicando a rajatabla estos años», lamentó Estellés. «Cada vez que Ciudadanos insta a Grezzi a llevar a cabo aparcamientos gratuitos de interconexión modal en los barrios periféricos de Valencia aprovechando solares actualmente en desuso, la respuesta siempre es que no es de su competencia, a pesar que desde la Generalitat siempre le han recordado a Grezzi que sí es su competencia», indicó el edil, que insistió en que la movilidad sostenible «no funciona si no hay interconexión entre modos de transporte». «Una persona en Valencia tiene que poder aparcar en un punto periférico de la ciudad y coger un autobús u otro medio para ir rápido al centro», comentó.