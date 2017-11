Grezzi insiste en pedir a la Generalitat que cree aparcamientos disuasorios Coches aparcados en el entorno del Oceanogràfic. / jesús montañana El edil fía la solución a la falta de estacionamiento a la Conselleria de Obras Públicas, que ya dijo en mayo que la competencia era municipal ÁLEX SERRANO VALENCIA. Domingo, 26 noviembre 2017, 00:32

Giuseppe Grezzi es un concejal insistente. De ideas claras. Inasequible al desaliento. Pese a que la Generalitat le ha dicho en varias ocasiones, la última el pasado de mes mayo, que la construcción de aparcamientos disuasorios no es competencia de la conselleria de Obras Públicas, Grezzi insiste. Este mismo mes, en respuesta a una pregunta formulada por el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés sobre los planes de aparcamiento para 2018, el edil de Compromís ha vuelto a decir que la solución para los problemas de estacionamiento de la ciudad pasan por aparcamientos en las afueras de Valencia conectados con el centro y los barrios por transporte público.

«Estamos seguras de que la Conselleria anunciará los aparcamientos disuasorios que instale en el exterior de la ciudad en el momento que considere oportuno y con la publicidad necesaria. Algo que les hemos transmitido en numerosas ocasiones», aseguró Grezzi en la respuesta. Y es que ya en mayo el edil insistió en los aparcamientos disuasorios, a lo que recibió la rápida respuesta de la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, que dijo que las competencias en este tipo de instalaciones es municipal. «Valencia puede tomar decisiones y no son competencias excluyentes. Si hay petición de colaboración, que ahora no nos consta, lo hablaremos, pero en dos meses adjudicaremos el plan y veremos las necesidades del área metropolitana», apuntó.

Grezzi, en la respuesta remitida a Ciudadanos, comentó que la intención del Consistorio es «trabajar para dar solución a los diferentes tipos de estacionamiento en los barrios, siempre dentro de los objetivos marcados por el PMUS». «En este sentido se va a construir el próximo año el aparcamiento de la Plaza de Brujas y a actualizar el de la Plaza de la Reina, se van a continuar instalando horquillas para aparcarbicis en muchos barrios infradotados de este tipo de estacionamientos y también se van a seguir instalando nuevas plazas de aparcamientos de moto en calzada para evitar su circulación y estacionamiento en las aceras. Respecto al funcionamiento de la ORA se está trabajando en el pliego para licitar el servicio», indicó el edil.

El concejal Estellés, por su parte, lamentó que Grezzi «siga en bucle con los aparcamientos de interconexión». «Desde Cs le hemos dicho por activa y por pasiva que su plan de movilidad está cojo sin aparcamientos en la periferia de la ciudad. Además Grezzi retuerce el concepto porque le hemos presentado dos iniciativas al respecto en 2017 (marzo y mayo) y las ha rechazado, no porque no sean de su competencia sino porque considera no necesario para Valencia la construcción de aparcamientos», matizó el edil.

«Todo esto no nos extraña porque ya dijeron Ribó y Grezzi que aparcar no es un derecho. Con este tema, además de otros muchos, Compromís demuestra que no tienen visión metropolitana ni solidaridad vecinal. Incluso su 'socio de disputas' Vicent Sarrià recordó hace unos días la necesidad de construir aparcamientos de interconexión en la periferia de la ciudad», comentó Estellés.