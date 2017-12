Grezzi crea macrotrayectos en la EMT pero no detalla las frecuencias 00:26 Grezzi muestra una bolsa de la EMT, ayer. / jesús signes El primer paso de la remodelación de líneas para 2018 modifica el nombre de cinco recorridos y cambia tres más ÁLEX SERRANO Jueves, 28 diciembre 2017, 12:45

La Empresa Municipal de Transportes cambiará, a partir de febrero, cinco líneas de nombre. En concreto, serán la 2, que se llamará 92; la 3 y la 41, que se transforman en la 93; la 1, que será la 94; y la 29, que a partir de febrero de 2018 será la 98. La intención del presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, es que la red sea más intuitiva: todas las que vayan del 90 a la 99 serán las denominadas líneas largas, que cruzarán toda la ciudad. Estos grandes recorridos tendrán una longitud de entre 19 y 30 kilómetros. Fuentes de la EMT se negaron ayer a confirmar las frecuencias de estas nuevas líneas, que necesitarán más autobuses y más conductores para mantener las frecuencias actuales.

Para ello, tal como anunció Grezzi, la 92 incluirá autobuses articulados pero mantiene su recorrido, entre Campanar y la Malvarrosa. La 93, por su parte, será fruto de la unión de la 3 y la 41 y unirá la avenida del Cid y el Paseo Marítimo, lo que permitirá dar servicio a la Universitat Politècnica de València todo el año, no sólo las fechas lectivas. La 94 circulará entre Campanar y el paseo de la Alameda y la avenida de Francia, que no entrará en la Malvarrosa pero dará servicio a barrios del norte como Tendetes o el mismo Campanar. Tampoco llegará hasta el centro comercial Aqua, como hace ahora. La línea 98, entre la avenida del Cid y la Estación del Cabanyal, llegará a la playa los fines de semana. La línea 99 también cambia: su recorrido se amplía hasta el barrio de la Malvarrosa. Es la más larga de la ciudad con más de 30 kilómetros de recorrido.

No serán las únicas líneas que cambiarán en 2018. Las líneas 12 y 13 se unirán para crear la nueva 96, que conectará Benicalap con Quatrecarreres. Y las líneas 7 y 67 desaparecerán para crear la nueva 97, que conectará Quatrecarreres con Campanar. Serán recorridos mucho más largos pero que la EMT defiende que en realidad serán más directos y más rápidos.

Los nuevos recorridos tienen una longitud de entre 14 y 30 kilómetros

Además, la EMT cambia las líneas 25 y 95. Ambas terminarán en Navarro Reverter y no entrarán al Palacio de Justicia y darán la vuelta en el puente de la Exposición, respectivamente. También se amplía el recorrido de la 18 para unir el barrio de Malilla con el hospital Doctor Peset. Se responde así una vieja reivindicación vecinal, como destacó ayer el concejal, que también indicó que, precisamente, retirar la parada de regulación del Palacio de la Justicia en la línea 25 es petición de los funcionarios.

Puedes descargarte aquí los 6 nuevos itinerarios de la EMT.

Grezzi también anunció la compra de 14 autobuses articulados y señaló que se aumentará el número de autobuses híbridos y eléctricos que entran en el centro de la ciudad. Cabe recordar que la EMT tiene en cartera una remodelación más profunda de la red con motivo de las obras de la plaza de la Reina y la peatonalización blanda de la plaza del Ayuntamiento entre las calles de la Sangre y Periodista Azzati, que entrará en funcionamiento durante el primer trimestre de 2018 una vez empiecen las obras en la plaza de la Reina.

Estos cambios no son los únicos que se harán el año que viene. Aunque tal como ha contado este diario puntualmente, una de cada tres líneas se verá modificada en 2018, Grezzi ayer sólo avanzó los cambios en ocho de ellas. El resto tendrán que esperar a los tiempos del concejal, que niega la información al Consejo de Administración de la empresa pero que sí las ha facilitado a los trabajadores de la entidad. «Lo de ayer no es nada para lo que viene», advierten fuentes del comité de empresa. Hay que recordar que tras el verano se retrasó la adjudicación de recorridos y convoyes a los conductores porque Grezzi tenía ya encima de la mesa la remodelación de la red, que ahora ya ha transmitido a los trabajadores, que la conocen, no así la mayoría de medios de comunicación.

El presidente de la EMT insistió en que todas las mejoras han sido consensuadas con los vecinos y que son cambios «que no se pudieron hacer en su momento pero que ahora ya se pueden acometer gracias a la buena gestión realizada en los últimos meses». Sin embargo, hay que recordar que estos cambios van en una dirección muy distinta a la que se siguió en la remodelación de enero de 2016, cuando algunas líneas se desdoblaron en dos, como la 81, que dejó de unir el Marítimo con el Hospital General para ir desde la estación del Norte a la del Cabanyal mientras que la 73 asumió el recorrido entre el barrio de Tres Cruces y la estación del centro, tal como informó este diario.