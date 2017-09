Grezzi descarta que los vecinos cambien el nuevo plan de la EMT «No podemos aceptar propuestas que desvirtúen el proyecto y no nos hagan llegar al resultado que queremos», explica el concejal de Movilidad ÁLEX SERRANO Martes, 26 septiembre 2017, 01:13

valencia. El concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Grezzi, envió ayer un misil a la línea de flotación de la estrategia de participación ciudadana del Consistorio. Lo hizo durante la comisión de urbanismo y movilidad, donde aseguró que cualquier aportación vecinal al plan de remodelación de líneas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) deberá respetar «el proyecto de transformación» que tienen: «Todas las aportaciones que no lo desvirtúen serán aceptadas».

El concejal respondió así a dos mociones presentadas por los ediles de la oposición Narciso Estellés (Ciudadanos) y Alberto Mendoza (PP). Grezzi explicó que las propuestas que desvirtúen el proyecto que tiene marcado la empresa «por supuesto que no podemos aceptarlas». Con ese tipo de participación vecinal, advirtió Grezzi, «no llegábamos al resultado que queríamos, que era hacer una red más coherente y mucho más eficiente. Así lo seguiremos haciendo».

Tanto PP como Ciudadanos criticaron las palabras del edil, que ya recibió no pocas reticencias respecto al proceso puesto en marcha en verano de 2016, algunas de ellas vigentes aún a día de hoy. «Igual que sucedió en el anterior recorte y modificación de las líneas de la EMT, Ribó va a permitir un falso proceso de participación donde todo está decidido de antemano. Van a volver a engañar a vecinos y usuarios porque como dice Grezzi no van permitir que la opinión de terceros desvirtúe su plan», explicó el concejal del grupo popular Alberto Mendoza.

Por su parte, Estellés lamentó que Grezzi votara en contra de las mociones. «Sabiendo de su sectarismo no nos extraña esta posición de Grezzi de no apoyar un proceso participativo para la EMT. Hemos pedido un proceso que fuese ampliamente representativo y vinculante, y en el que todos los agentes económicos, sociales, de movilidad y vecinales de la ciudad puedan participar. No le decimos a Grezzi que la EMT no pueda presentar un proyecto previo, que lo debe hacer, sino que lo exponga a los ciudadanos y que las personas opinen abiertamente y puedan ser capaces de mejorar y modificar líneas y recorridos sin las trabas y engaños habituales de Grezzi y el tripartito», explicó Estellés. El edil advirtió al presidente de que la EMT que si no pregunta, «se va a encontrar otras 10.000 firmas, como poco, en contra, tal y como ya le pasó en los anteriores cambios de EMT». «Grezzi está llenando páginas anunciando crecimientos de pasaje en EMT del 4% pero a costa de peor oferta de servicio en plazas y viajes o de que se queden más de 25 autobuses al día sin salir», criticó.