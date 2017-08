Grezzi coloca los separadores al límite de la distancia máxima recomendada

valencia. El Ayuntamiento de Valencia y, más concretamente, la concejala de Movilidad Sostenible que dirige Giuseppe Grezzi, ha colocado los separadores de las calles Matías Perelló, Centelles y Colón al límite de la distancia máxima permitida: a 2,50 metros cuando el manual de instrucciones del fabricante recomienda no ponerlos a más de 2,60 metros. En ese caso, estos separados suponen «un gran riesgo tanto para los ciclistas como para los demás usuarios de la vía».

Así se desvela en un informe enviado por Movilidad a la Plataforma Motera por la Seguridad Vial, cuya presidenta, María José Alonso, opinó ayer que toda mala actuaciones «tiene sus consecuencias», al respecto de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por un bufete de abogados valencianos al Consistorio sobre la caída de una mujer en la calle Matías Perelló.

«Si una obra no está bien ejecutada y algún ciudadano sufre un percance, está en su derecho a pedir responsabilidades. Aún tiene suerte el Ayuntamiento de que no haya sido un siniestro mortal porque eso sí que ya no tendría solución», lamentó Alonso, que aseguró que los separadores se encuentran distanciados entre sí más de la distancia permitida por el fabricante. En la calle Centelles, «ni un 10% tienen las distancias sugeridas por la empresa que vende esos elementos segregadores». «Hay algunos separados a 3,40 metros, otros a 2,60, otros a 2,80... pero también a bastante menos», según explicó la presidenta de la Plataforma Motera por la Seguridad Vial, una de las voces más enfrentadas a Grezzi sobre estos separadores.