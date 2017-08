Grezzi admite que no pidió informes antes de instalar los semáforos para peatones

valencia. El concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Grezzi, ha admitido en una nota interior remitida al grupo municipal de Ciudadanos que no pidió ningún informe antes de ubicar los semáforos con la figura del peatón verde intermitente en varios cruces de la ciudad. Cabe recordar que según la Asociación Valenciana de Autoescuelas (AVAE), esos semáforos no existen en el Reglamento General de Circulación.

En la misma nota interior, Grezzi se defiende y asegura que el artículo 146 del citado cuerpo legal prevé la instalación de semáforos ámbar intermitente para vehículos, que es lo que se ha hecho en este caso, pues los semáforos de calles como Chiva o Maestro Guerrero no están dirigidos a los peatones, sino a los conductores. «Sus características son específicas para vehículos y naturalmente están orientados hacia la calzada, por donde circulan éstos. Los peatones no deben interpretarlos, puesto que no son visibles desde sus trayectorias», indica el departamento que dirige Grezzi.

En el mismo documento se reconoce que no se ha pedido un informe previo porque la instalación «ha sido propuesto por los técnicos del servicio de Movilidad Sostenible» tras el estudio de solicitudes de los ciudadanos «sobre la falta de respeto de los ámbares intermitentes por parte de los vehículos y las situaciones de riesgo en otros pasos de peatones, sin semáforos».

El servicio de Movilidad Sostenible no descarta colocar más semáforos en ámbar en otros puntos si reciben más peticiones por parte de ciudadanos, asociaciones de vecinos o incluso Juntas Municipales de Distrito, según la nota interior remitida al concejal Narciso Estellés.