Glòria Tello: «Bienestar Animal fue una apuesta personal que fue vista con muy buenos ojos por Joan Ribó. Estábamos siendo coherentes con nuestro programa electoral » La concejala Glòria Tello junto a uno de sus cuatro gatos. / EFE La concejala de Cultura de Valencia cree que el mejor de los halagos es ser recordada como la nieta de 'Pepito el carnisser', que de forma altruista ayudó a mitigar el hambre en el Cabanyal en la postguerra EFE Valencia Lunes, 14 agosto 2017, 10:45

La concejala de Cultura de Valencia, Glòria Tello (Compromís), confiesa en una entrevista con EFE que uno de sus gatos se llama Petano porque creía que con un nombre feo no lo adoptaría (ya tenía tres) y admite ser una enamorada del cine de Federico Fellini y Woody Allen y que el mejor de los halagos es ser recordada como la nieta de "Pepito el carnisser", que de forma altruista ayudó a mitigar el hambre en el Cabanyal en la postguerra.

PREGUNTA: ¿Se imaginaba la política como está siendo en el estreno de su cargo público?

RESPUESTA: Tenía ligeras sospechas pero la realidad supera lo imaginado. Está resultando intenso y aunque hay días muy duros, en política te haces fuerte y aprendes a ser menos vulnerable. A mí, me resulta gratificante poder dedicar todo mi tiempo a aquello en lo que creo y con lo que más me identifico.

P: ¿Eligió Bienestar Animal o le cayó por su amor a los animales? ¿Y Cultura?

R: Bienestar Animal fue una apuesta personal que fue vista con muy buenos ojos por Joan (Ribó). Estábamos siendo coherentes con nuestro programa electoral porque en Compromís llevábamos años de trabajo por sentar las bases de una política que avance en la defensa y los derechos de los animales.

Cultura fue mi primera opción, no es una gestión sencilla y sus recursos son limitados pero yo venía de ese mundo, de un museo, y aunque la pedimos varios concejales, el alcalde pensó en mí y siempre se lo agradeceré.

P: Si le preguntan por Dalí o Fellini, piensa en sus gatos o en el pintor y el director

R: Pienso en mis gatos (entre risas)

P: ¿Por qué sus otros dos gatos se llaman Pepito y Petano?

R: En mi familia hay muchos Pepitos y el gato no podía ser menos, también fue un homenaje a mi abuelo. Petano, por el contrario, fue el último en llegar a casa, era pequeño y pensé que poniéndole un nombre feo no me lo quedaría (ya tenía tres). Al final no encontré adoptante apropiado y Petano se quedó conmigo y también con el nombre.

P: Le gusta Woody Allen y Fellini, pero ¿es más de romances como Manhattan o Medianoche en París o más drama como La Dolce Vita?

R: Mi película favorita es "Amarcord" de Fellini, pero una tarde con cualquiera de Woody Allen puede ser lo más.

P: En música ¿Los Beatles o de los Rolling?

R: Un poquito más de Los Beatles.

P: Para perderse en vacaciones, ¿dónde habría que buscarla?

R: En Fanzara (municipio de Castellón) o en cualquier rincón de Italia

P: En la cocina, ¿una comida casera o un plato con estrellas Michelín?

R: Sin duda, comida casera, y valenciana si puede ser.

P: Es del Cabanyal ¿cuando va por el barrio, le conocen como la nieta de "Pepito el carnisser"?

R: Mi abuelo era un carnicero muy querido del barrio. Cuando llegó el hambre, él alimentó altruistamente a muchas familias del Cabanyal. La puerta de la carnicería, siempre se abría para dar de comer a aquellos que no tenían con que alimentar a la familia y, como muchos vecinos me recuerdan, mi abuelo era muy generoso, no regalaba sobras sino comida de calidad.

Mi abuelo sobretodo era una muy buena persona y ser conocida como "la neta de Pepito el carnisser" es el mejor de los halagos.

P: Es amante del silencio, ¿lo antagónico sería un pleno municipal?

R: Sí, sí, completamente (Entre risas).