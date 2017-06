«La gente agradece que pongas en su calle o en su barrio una escultura» El escultor valenciano, Manolo Valdés, junto a su obra 'Mariposas'. / juan j. monzó La Fundación Hortensia Herrero trae seis obras monumentales del escultor Manolo Valdés a Valencia, de las que el público elegirá una para instalarse en la Marina ISABEL DOMINGO Valencia Martes, 27 junio 2017, 20:23

Recién aterrizado de Nueva York, Manolo Valdés (Valencia, 1942) está feliz de volver a casa para presenciar la inauguración de la exposición de sus seis esculturas monumentales en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en una iniciativa impulsada por la Fundación Hortensia Herrero. «Estoy encantado de tener esta exposición en mi ciudad. Es un regalo», afirma mientras algunos turistas ya se aventuran a realizarse 'selfies' con el universo femenino de Valdés, que reposa en el lago sur del estanque.

-De la luz de París a la luz de Valencia. ¿En qué se diferencia esta exposición de la que se vio hace un año en la plaza Vendome?

-Las esculturas tienen vida propia en cada espacio en el que se ubican. Es curioso ver cómo en cada lugar las esculturas se apoyan en lo que tienen alrededor y cobran vida. En esta lámina de agua, y con este sol y esta luz, creo que van a lucir tan limpias, tan nítidas... Ya no me atrevo a decir que la plaza Vendome iba a ser el mejor lugar para ellas porque ahora tengo mis dudas.

-De la exposición parisina confesó que era un sueño cumplido.

-Sí, pero también tengo que decir que estoy encantado con este montaje. Este espacio, sin dudas, ha sido un sueño, ya que es el edificio más representativo que tiene la ciudad, con esa lámina de agua tan peculiar. El sitio es insuperable. Fue Hortensia Herrero quien tuvo la visión de este sitio. No he intervenido nada y menos mal [ríe] porque si se me ocurre sugerir otro lugar, hubiera sido un error.

-¿Cuál es el mayor reto al que se ha enfrentado con esta exhibición?

-He de reconocer que es la exposición en la que menos me han molestado, no he tenido que hacer nada; sólo he ido recibiendo imágenes y buenas noticias sobre su montaje.

-Cuando presentó el proyecto, dijo que estas esculturas habían nacido para viajar. ¿Ya tienen preparado el pasaporte?

-Lo tienen. Hay unas hermanas suyas que se van a Singapur en septiembre y éstas se darán una vuelta por Italia una vez que dejen Valencia, donde se podrán ver hasta mediados de diciembre.

-En estas cabezas femeninas cobran mucha fuerza los complementos.

-Los complementos hacen referencia a otras maneras de ser, a códigos. Al mezclar entre dos cosas surge una.

-¿Cómo ha de enfrentarse el público a estas obras?

-Con la mayor normalidad, no deben tener miedo. Estos días repito mucho que la gente está preparada y agradece que pongas en su barrio o su calle una escultura. En Nueva York, por ejemplo, cuando voy a mi estudio paso por cuatro o cinco lugares que tienen esculturas temporales y yo mismo, como consumidor, estoy deseando que las cambien para que vengan otras. Al estar fuera de un recinto, de un museo, se hacen más cotidianas, más cercanas.

-¿Debería salir más el arte a la calle, tener más presencia?

-Hay arte concebido para la calle y otro para interior. Soy partidario del ejemplo que está dando la Fundación, de que se implique más la gente y se deje de pedir menos a la administración. Por ejemplo, en Nueva York, hay muchas fundaciones que ponen el arte en la calle con mucho trabajo y esfuerzo por su parte. Ese es el camino aunque en Europa hay menos costumbre.

-Aterriza ahora en un espacio emblemático de un paisano, Santiago Calatrava. ¿Han intercambiado impresiones?

-También vive en Nueva York y está ahora trabajando la escultura. No he hablado con él de este proyecto y no creo que sepa que están aquí pero no dejaré pasar ni un minuto para contárselo cuando lo vea.

-Una de las cabezas se instalará, con el voto popular, en la Marina. ¿Tiene alguna preferencia?

-Uy, siempre me equivoco. Lo mejor es no opinar. La neutralidad favorece la elección. Cuando la obra sale de tus manos, es mejor que sean otros quienes decidan, como sucederá en este caso. Pero sí que doy un voto para que en este espacio, la Ciudad de las Ciencias, se enseñe el trabajo de otros artistas. Es un lugar privilegiado, con una superficie tan particular con agua, que debería hacerse un esfuerzo para que se convierta en un sitio que haga exposiciones temporales de escultura.