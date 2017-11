La Generalitat celebró el correfoc que dañó la Basílica sin autorización Un participante en un correfoc celebrado en Valencia. / J. Monzó El Ayuntamiento denegó el permiso el día 7 de noviembre, un mes después de que se celebrara el pasacalles por Ciutat Vella ÁLEX SERRANO Viernes, 24 noviembre 2017, 01:25

La Generalitat organizó el correfoc por las calles de Ciutat Vella que terminó en la plaza de la Virgen y dañó la fachada de la Basílica el pasado 7 de octubre sin el permiso de la concejalía de Dominio Público del Ayuntamiento de Valencia. La regidoría denegó, el pasado 7 de noviembre, la autorización, un mes después de que se realizara el pasacalles por el centro de la ciudad.

Seguir el rastro de la autorización en el laberinto burocrático municipal no es complicado. El 22 de septiembre, el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, envía una nota al de Dominio Público, Carlos Galiana, en el que le informa de que la Generalitat, en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, organizará un correfoc por el centro. El 28 de septiembre, la Generalitat Valenciana pide autorización para realizar este pasacalles por las torres de Quart, la calle Quart, la calle Pinzón, la plaza del Tossal, la calle Caballeros y la plaza de la Virgen. El mismo día, la empresa encargada del mismo solicita recursos sanitarios y vigilancia policial. También el 28 de septiembre, se pide permiso para celebrar un concierto de Ramonets en la plaza de la Virgen. Sin embargo, la autorización nunca llega. El día 7, como estaba previsto, se realiza el correfoc, que termina junto a la Basílica y daña levemente la fachada del templo, que goza del máximo grado de protección.

Esa misma semana, el Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural denuncia ante el Síndic de Greuges las quemaduras producidas en la Basílica y el Síndic pide explicaciones al Ayuntamiento. Tanto Dominio Público como Cultura Festiva y Patrimonio Cultural informan al Síndic de que la organización es de la Generalitat y que ellos nada tienen que decir al respecto. Estas respuestas llegan la pasada semana, los días 14 y 17 de noviembre, así como el 9, cuando responde el servicio municipal que depende de Carlos Galiana.

Pero la realidad es que, dos días antes de que el Dominio Público dijera que «no tiene nada que informar al respecto», la Junta de Gobierno Local inadmite, «por extemporánea», la petición de autorización por parte de la Generalitat. Explica el Consistorio que la ordenanza indica que la petición hay que hacerla con 30 días de antelación, plazo que no se dio en este caso, y que el silencio administrativo «no se puede entender como positivo, sino como negativo». Por tanto, el Consistorio niega la autorización para el pasacalles un mes después de su celebración y 28 días después de que LAS PROVINCIAS denunciara la situación tras ser informado por la entidad que preside Antonio Marín.

El concejal Galiana explicó ayer, a preguntas de este diario, que el hecho de que no se contara con autorización previa de Dominio Público «no quiere decir que otras concejalías no pudieran haber colaborado con el correfoc y entonces no sería necesaria una autorización expresa para realizar el evento». «En todo caso y si hay denuncia formal se investigará, claro. Y si cae sanción, sancionaremos», comentó el edil de Compromís, que se mostró escéptico sobre que el pasacalles no tuviera autorización.

El concejal del grupo municipal popular Félix Crespo, por su parte, tildó de «inadmisible» la falta de autorización, así como «la ausencia de responsabilidades ante unos incumplimientos flagrantes de la ordenanza municipal y normativa vigente autonómica». «No se entiende que no se haya abierto expediente sancionador ante la gravedad de los hechos y la inexistencia de informes y autorizaciones administrativas, cuando se exigen hasta el más mínimo requisito a cualquier persona o colectivo que solicita autorización», lamentó Crespo, que criticó que los concejales de las áreas afectadas «hayan optado por no dar la cara».