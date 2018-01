Fuset anuncia que recurrirá tras el varapalo de la Agencia de Datos El concejal de Cultura Festiva de Valencia, Pere Fuset. / Efe El concejal niega que vaya a haber dimisiones LOLA SORIANO Valencia Miércoles, 24 enero 2018, 17:52

El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, no se da por vencido. Asegura que la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos sobre la encuesta fallera, en la que se resuelve que el Ayuntamiento cometió una infracción muy grave, es “confusa y contradictoria. Y aunque no implique sanción o acción o consecuencia, no podemos compartir la resolución y por eso vamos a presentar un recurso”.

De momento acudirán a la Audiencia Nacional para defenderse legalmente. A la pregunta de si llegarán al tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, Fuset ha indicado esta mañana de miércoles que “primero vamos a agotar todos los plazos porque estamos convencidos de que se trata de un esperpento de resolución porque dice que ha habido un mal tratamiento de unos datos que el Ayuntamiento nunca ha tenido”. Acto seguido ha añadido que “llegaremos hasta donde haga falta, pero esperamos que no haga falta llegar a Estrasburgo”.

El edil no ha dudado en señalar con el dedo al PP. “La Agencia Española de Protección de Datos insólitamente actuó posiblemente alertada por el PP y considero que una administración no puede estar al servicio de un partido para hacer una persecución política y así se lo haremos entender a la directora, Mar España, quien fuera mano derecha de María Dolores de Cospedal”.

Fuset argumentó que se trata de una “'vendetta' política que no vamos a tolerar y defenderemos el trabajo del Ayuntamiento de Valencia”. El responsable de Cultura Festiva negó que vaya a haber dimisiones y dijo que tampoco se vaya a destruir la encuesta “porque la resolución no lo pide”. E incluso ha añadido que el PP “sólo busca titulares negativos”.

Desde la oposición, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha pedido al alcalde Joan Ribó “que deje en paz a los falleros. El dinero público no está para adoctrinar a los ciudadanos, que es lo que pretende Ribó una y otra vez”.