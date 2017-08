Fuset desvela las preferencias políticas de los falleros: la mayoría elige a PP y PSPV El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, ayer, durante la rueda de prensa. / manuel molines La Interagrupación asegura que no acepta los resultados del sondeo ya que rechazó el cuestionario cuando se hizo pública su existencia ISABEL DOMINGO VALENCIA. Miércoles, 2 agosto 2017, 02:33

Se anunció -el pasado junio- que los resultados estarían listos en dos o tres meses pero el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, no ha dejado pasar ni dos para dar a conocer los datos del estudio sociológico de las Fallas, la encuesta al mundo fallero con preguntas sobre sus tendencias ideológicas o sus creencias religiosas, lo que provocó el rechazo del colectivo y las peticiones para que se destruyera.

Casualidad o no, lo cierto es que el también máximo responsable de la Junta Central Fallera escogió el primer día del gran éxodo vacacional para hacer públicoslos resultados de un estudio con cuatro bloques: perfil del fallero, valoración sobre las Fallas, opinión sobre temas de actualidad y el análisis sociológico. Un apartado en el que los responsables de la empresa Invest Group, encargada del sondeo, resaltaron las similitudes con el barómetro municipal para justificar la inclusión de cuestiones sobre elecciones o la identidad territorial.

Los resultados reflejan que los falleros se identifican, mayoritariamente, con el PP (22%) y el PSPV (18,9) mientras que sólo el 12,6% se decantan por Compromís y el 6,4% por València en Comú (ambos en el gobierno tripartito). Unos porcentajes que se elevan ante un posible escenario electoral. Aquí, el 22,3% optaría por el PP, el 20,6% por el PSPV y el 15% por Compromís. Preguntado por estos resultados el concejal resaltó que «la valoración de un área no va asociada a la del partido» mientras que una de las portavoces de la empresa apostilló que «hay veces que se siente simpatía por un partido pero piensas que no va a ganar porque no lo crees suficientemente preparado».

Tras conocerse la presentación, el presidente de la Interagrupación, Jesús Hernández, reiteró que no aceptan los resultados «porque la encuesta no nos representa. Ya lo dijimos en su día: para nosotros, no existe y no la vamos a tener en cuenta porque está mal planteada».

El grupo municipal del PP señaló que era «muy significativo que de las 24 preguntas hechas públicas con sus respectivos ítems, 14 tienen relación con las fallas y 10 con posicionamientos ideológicos» mientras que Ciudadanos acusó a Fuset de querer «sustituir a la asamblea de presidentes».