Pere Fuset fue advertido de que no debía preguntar por intención de voto Pere Fuset en el encuentro que mantuvo ayer en la sede de Compromís. / Juan J. Monzó El concejal no entregó a la Oficina Municipal de Estadística el cuestionario fallero con las preguntas definitivas ISABEL DOMINGO Jueves, 15 junio 2017, 16:24

La Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia advirtió al concejal de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera, Pere Fuset, de que no podían incluirse preguntas sobre intención de voto en la encuesta al colectivo fallero que preparaba este departamento, según ha podido saber LAS PROVINCIAS.

Sin embargo, este estudio sociológico englobado en el plan estratégico de las Fallas, que Compromís llevaba en su programa electoral y que ahora impulsa el tripartito, sí que incluyó preguntas sobre intención de voto, además de otras referidas a la ideología de los entrevistados o sus creencias religiosas. De hecho, la politización de varios puntos del documento generó gran malestar en el colectivo fallero y Fuset anunciaba el martes que se suspendía la realización de más entrevistas a pie de calle.

Aunque el propio concejal y su asesor, Gil Manuel Hernández (encargado también del plan estratégico de la fiesta), aseguraron el martes en una comparecencia ante los medios que la encuesta «está avalada por la Oficina de Estadística», la realidad es que el documento no cuenta con el visto bueno definitivo de este departamento municipal, ya que los técnicos sólo revisaron el primer borrador y no disponen de la copia definitiva, ya que la concejalía no lo ha entregado.

Así, según la información a la que ha tenido acceso este periódico, un asesor de Cultura Festiva acudió a la oficina -englobada dentro del área de Gobierno interior del Consistorio- para que se revisara un primer borrador del cuestionario. Entre las observaciones que se facilitaron al representante de la concejalía, figuraba la advertencia de que no debían incorporarse al documento preguntas relacionadas con intención de voto ya que no eran procedentes.

Los técnicos municipales aconsejaron a la concejalía anunciar públicamente la realizacion del sondeo

Sin embargo, como denunciaron los falleros entrevistados y como se comprobó al hacerse público el documento elaborado por Invest Group, el punto 23b hace referencia a las próximas elecciones en el Ayuntamiento de Valencia. Eso a pesar de que tanto la empresa demoscópica como el concejal Fuset negaron este aspecto desde el primer momento.

Así, la pregunta incluida en el cuestionario se divide en dos puntos. Primero, interpela directamente al entrevistado por el partido político con el que se siente «políticamente más identificado». A renglón seguido, se plantea un escenario electoral en el Ayuntamiento de Valencia y por qué «partido político o coalición de partidos le gustaría que ganara». La pregunta enumera al PP, PSPV-PSOE, Compromís, Ciudadanos, Podemos, Esquerra Unida, otros partidos o coaliciones o ninguno de estos.

A continuación, se solicitaba a los entrevistados que se calificaran como de derechas o de izquierdas en función de una escala del 1 («siendo 1 extrema izquierda») al 10 («siendo 10 extrema derecha»). De forma previa, los falleros tuvieron que calificar y definir la situación política y económica de la Comunitat.

Sobre la inclusión de este tipo de cuestiones, el responsable de Cultura Festiva siempre ha remitido a los barómetros del CIS para justificar la inclusión de variables socioeconómicas aunque la Oficina de Estadística desaconsejó su inclusión.

No entrar en casales

No fue la única advertencia que recibió el asesor de Pere Fuset sobre la metodología que debía aplicarse en la encuesta. También se le remarcó que no debían realizarse dentro de los casales falleros para evitar que las personas que estuvieran presentes en el momento de responder a las preguntas repitiesen las mismas respuestas que los entrevistados previamente.

De ahí que se dieran pautas sobre los lugares en los que podían llevarse a cabo las entrevistas a los representantes de la fiesta. Sin embargo, se hizo caso omiso a la recomendación de la Oficina de Estadística pues, como publicó este periódico, algunos encuestados fueron abordados dentro de los locales, donde, además, fueron entrevistadas varias personas en la misma tanda. Otro de los lugares escogidos fue la puerta de acceso a la sede de la Junta Central Fallera.

Además, otra pauta marcada por los técnicos municipales y que fue desoída por la concejalía fue la sugerencia de realizar un anuncio público sobre el inicio del proceso de encuestas, dado que se englobaba en el plan estratégico e irá acompañado de estudios de impacto económico, turístico y ambiental. De hecho, es lo que hizo, por ejemplo, la Concejalía de Turismo con los cuestionarios sobre apartamentos turísticos, que comunicó a la opinión pública meses atrás y cuyos resultados se dieron a conocer hace unas semanas.

El cuestionario incluía un punto sobre la preferencia de partidos ante unas elecciones municipales

La encuesta al colectivo fallero ha estado marcada por la polémica desde su contratación ya que, como denunció el grupo municipal popular, el procedimiento se realizó mediante contrato menor, una fórmula utilizada para evitar el procedimiento negociado con publicidad. El coste ha sido de 17.550 euros, según consta en la resolución de la junta de gobierno. El plazo de ejecución era hasta el 1 de julio pero, debido a la polémica suscitada, el concejal decidió anticipar la finalización de las entrevistas a falleros.

La propia concejalía detallaba en una respuesta facilitada al grupo popular en la comisión de Desarrollo Humano del pasado mayo que el informe del estudio sociológico debía estar entregado antes del 1 de julio y que el estudio en sí se presentaría «conjuntamente con el resto de estudios de impacto mencionados, cuando todos ellos estén acabados». El concejal Pere Fuset anunciaba el martes que los resultados estarán listos dentro de tres meses y se completarán con otras acciones.