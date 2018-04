Fotos de la feria de coleccionismo discográfico y cinematográfico de Valencia

Valencia Ciudad

La ciudad de Valencia mantiene su agenda de eventos de ocio con un plan imprescindible para los más 'culturetas', la feria de coleccionismo discográfico y cinematográfico. La exposición es de entrada gratuita y estará disponible del 5 al 8 de abril en Nuevo Centro de 10.00h a 22.00h (y de 11.00h a 21.00h el domingo).

El evento se celebra desde hace más de veinte años en la ciudad y consigue reunir anualmente a coleccionistas valencianos en busca de tesoros que incorporar a sus posesiones audiovisuales: películas, discos, vinilos y hasta láminas esperan para formar parte de las estanterías más forofas.

La feria reúne a expositores nacionales y extranjeros, que muestran cientos de ejemplares de todo tipo de artistas, estilos y formatos. Hay montones de cajas con ofertas en las que perderse, como esta de ejemplares de cómic por solo un euro.

Cd's de cualquier grupo o artista, tanto para los que busquen clasicazos, como este de The Beatles, como para los que buscan artículos de autores menos conocidos más difíciles de encontrar. La feria se ha convertido en una alternativa para los coleccionistas, que encuentran aquí la oportunidad de comprar material que no está al alcance en los sitios de compra habituales.

Pero este no es solo un lugar para fanáticos reconocidos y verificados. Se recomienda encarecidamente una visita por esta concentración a todos aquellos que llevan camisetas de bandas de música de las que no conocen ninguna canción: es la oportunidad perfecta para dejar de lado la ignorancia posturera y hacerse con algún que otro recopilatorio que resuma (al menos) lo mejor de grupos tan solicitados y 'a la moda' como The Doors, Aerosmith, Pink Floyd o AC/DC.

También hay multitud de vinilos, hasta de segunda mano, para poder hacerse con cualquier básico que falte en toda colección que se precie. Por ejemplo, ningún devoto de Guns N' Roses puede pecar de no tener entre sus posesiones el debut de la banda con 'Appetite for Destruction'.

Puedes ampliar tus posesiones en cualquier formato y encontrar piezas de artistas menos comerciales, como este vinilo del tercer ábum de estudio de Nick Cave & The Bad Seeds.

Y por si todavía quieres saber más de Nick Cave o de otros artistas como Sex Pistols, también hay libros para profundizar sobre lo que hay detrás de su música.

Grandes divas como Madonna, Whitney Houston o Tina Turner ponen el toque femenino a la industria musical con sus álbums y temas más reconocidos. 'Like a Virgin' o 'I Wanna Dance With Somebody' podrán sonar a todo volumen en tu casa o decorar tu rincón favorito, si eres de los fervientes seguidores que no tiene tocadiscos pero se niega a dejar pasar estas reliquias.

Otra reliquia, sin duda, es este vinilo de 'Supermodel of the World', el álbum debut de la drag queen más famosa del mundo, RuPaul. El disco se volvió tan popular que lanzó a la artista directa al estrellato noventero, desde el que ha seguido manteniéndose, por lo que esta pieza es un 'must have' para cualquier seguidor/a del movimiento drag.

Además, también hay una amplia selección de bandas sonoras, por si quieres bailar como los protagonistas de 'Dirty Dancing' o 'La La Land' o te da por ponerle ambientación a tu propio drama con el mítico 'My Heart Will Go On' de Titanic.

Si prefieres poner banda sonora a tus viajes en coche, nada mejor que el 'soundtrack' de 'Too Fast, Too Furious'. Irás 'a todo gas' y a buen ritmo, pero sin efectos especiales, así que cuidado con las carreras.

Desde el jazz o la música clásica hasta el heavy, pasando por exitazos verbeneros como Camela o las recopilaciones veraniegas de los 2000. Un cd imprescindible en cualquier viaje en coche o fiesta casera improvisada para bailar y cantar a todo pulmón. Y lo que piensen tus visitas cuando lo vean en la estantería, como dirían los de Mecano, «está de más».

«Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía» y este navideño cd de Isabel Pantoja puede cruzar Valencia y acabar en tu estantería. Además, si el arrebato coplero llega con fuerza, también hay otros artistas como Falete esperando para formar parte de tus sesiones más andaluzas.

Y la Jurado con sus 'alas al viento' también, por supuesto. Porque 'la más grande' no puede faltar en ningún cónclave coplero.

Pasando a algo más tranquilo y relajado, nos adentramos en la música de Alejandro Sanz con este ejemplar de segunda mano, que viene con su propia historia en forma de anotación. No es la firma del cantante, pero le da un toque único a este codiciado disco noventero.

Profundizando ya en la música 'relajada' y rozando el drama melancólico que marcó a toda una generación, damos con el cd de Álex Ubago. Vestigio de la intensidad noventera, único en la creación musical taciturna y predecesor de artistas como Pablo Alborán, '¿Qué pides tú?' nos dejó 'A gritos de esperanza' y 'Sin miedo a nada'.

También hay hueco para clásicos como los de Marisol, un repertorio básico en la historia de la música española con temas como 'Tómbola'.

Karina, otra de esas artistas femeninas que viven en el recuerdo colectivo y que puedes desempolvar entre las cajas de este lugar.

Los millennials pueden dar con algunos básicos de su infancia, como este cd de Upa Dance que dejó huella en estilismos y playbacks de todos los que se criaron durante los 2000.

Otro básico para los millennials, pero bastante más reciente. El álbum de One Direction que les consolidó como la 'boy band' por excelencia desde el 2010 hasta su separación -¿definitiva?- en 2016. Incuestionables sucesores de los Backstreet Boys y protagonistas de miles de carpetas, ahora este disco es todo un tesoro para sus fans.

Pero si tu colección es cinematográfica y quieres hacerte con más posesiones audiovisuales, hay toda una sección dedicada a películas. Clasificadas por estilos, directores, actores y hasta galardones. Cajas enteras que guardan los filmes más aclamados, como esta dedicada en exclusiva a producciones oscarizadas como 'Brokeback Mountain'.