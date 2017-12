Fotos de Expojove 2017-2018

Valencia Ciudad

El stand del Ejército, la gran atracción de Expojove. Cientos de niños esperan largas colas para fotografiarse con la bandera de España y el equipamiento militar. Expojove se ha inaugurado este año bajo el lema Nyam! Buena parte de los distintos puestos de las concejalías recreaban huertos, una barraca tradicional o incluso una granja. Como suele ser habitual, las zonas más transitadas son las del Ejército, con representación de la Unidad Militar de Emergencias, el Regimiento de Caballería Lusitania 8 y el Regimiento Número 1 NBQ de Valencia, entre otros. Se han formado largas colas en un puesto que permite a los niños fotografiarse con la bandera de España y equipamiento militar. Al acto de inauguración no ha acudido el alcalde de Valencia, Joan Ribó. La comitiva está presidida por la fallera mayor de Valencia, Rocío Gil, y la fallera mayor infantil, Daniela Gómez, así como por el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset. Tampoco ha acudido ningún concejal de València en Comú y apenas una, Anaïs Menguzzato, del PSPV. La comitiva municipal ha sido recibida en la puerta por un grupo de personas que exigían la desmilitarización de la educación, en protesta por la presencia de las Fuerzas Armadas en la Feria. Ha habido dudas sobre si autorizar o no la presencia del Ejército en Expojove 2017, pero finalmente se autorizó con la condición de que no portaran armas. No están presentes en la feria la Policia Nacional ni la Guardia Civil, que solían recibir muchas visitas en años anteriores.

