Fotos de los diez secretos del Cementerio General de Valencia

A unos pasos del modesto nicho de Blasco Ibáñez, pagado por el Ayuntamiento de Valencia, y también en el antiguo Cementerio Civil, se encuentra Amparo Meliá, la mujer de Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español (PSEO). Meliá nació en Valencia en 1859. Una tierra que abandonó para marcharse a Madrid y donde volvió al comienzo de la Guerra Civil. Durante la ruta preparada por Solaz, cuenta que "sus consejos fueron determinantes para el fundador del PSOE". También destaca que Iglesias no fue el primer marido de Meliá, ya que anteriormente había estado casada con uno de los fundadores de la Agrupación Socialista Valenciana, Vicent Almeda. Con el tiempo enviudó, y fue entonces cuando se casó de nuevo con Pablo Iglesias. "Amparo falleció en Valencia casi ciega, el 31 de enero de 1945", concluye el investigador antes de seguir con la ruta. Sección 4ª izquierda, cementerio civil. Nicho: 5

Miles de historias se esconden tras los ninchos del cementerio. En muchas ocasiones, sus protagonistas se las llevaron con ellos. Pero de todas ellas, un relato de amor cayó en las manos de Rafael Solaz. La de la joven, enterrada en el nincho 1501, y Vicente García Valero, autor del libro "Páginas del pasado". En esta ocasión, el investigador hace una parada excepcional en la sección segunda. "En el nicho 1501 está enterrada Emilia Vidal, una joven de 20 años que murió de fiebres tifoideas". "Su novio, un actor que vivía en Madrid, García Valero, al enterarse de que había sido enterrada en una fosa común, logra la exhumación de Emilia, después de sobornar a los encargados, y comprar un nicho a perpetuidad", sigue Solaz. La historia no acaba aquí, el documentalista cuenta que, cada 1 de noviembre, el joven enviaba flores a su amada. Pero, un año se quedó sin dinero y dejó de mandarlas. Un día, compró un décimo en Madrid al ver el 1501, número del nicho de Emilia. El mismo número premiado con el primer premio. "Muchos años enviando dinero a mi amada, a Emilia y ahora me lo ha devuelto", redactó en sus memorias. Sorprendentemente, al lado del nicho suelen aparecer flores. "En esta ocasión son de plástico, pero también he visto flores naturales", recuerda Solaz.