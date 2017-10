Las farmacias ven «inconstitucional» el reparto de medicinas a residencias La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ayer en el desayuno de Fórum Europa Tribuna Mediterránea. / EFE / KAI fÖRSTERLING Los profesionales afirman que dos estudios jurídicos avalan su posición ante el plan de Sanidad y que siguen estudiando qué acciones podrían adoptar LAURA GARCÉS Valencia Miércoles, 25 octubre 2017, 23:35

Las relaciones de los farmacéuticos con la Administración siguen bajo la influencia de la tensión generada por el anuncio por parte de Sanidad del plan de reparto de medicamentos a residencias de personas mayores. Desde que en marzo se anunciara el proyecto del departamento de Carmen Montón, las críticas no han cesado.

En declaraciones a LAS PROVINCIAS, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, Jaime Giner, se refirió al proceso que la Administración quiere seguir para llevar a cabo la aplicación del modelo y aseguró que en el mismo observan «visos de inconstitucionalidad».

Giner, aseguró que disponen de «dos informes jurídicos que aprecian visos de inconstitucionalidad», en tanto que se quiere acabar con la «vinculación de las farmacias a un centro sociosanitario privado». Además, desde el colegio señalaron ayer que los servicios jurídicos «siguen analizando la situación para conocer cómo se podría actuar y no se descarta emprender las acciones que se consideren pertinentes».

El representante de este sector profesional cuestionó el proceso que, según su relato, quiere seguir la Generalitat y que implica «incluir cambios legislativos a través de la Ley de Presupuestos» para la aplicación del plan de reparto de medicamentos. A juicio del presidente del colegio, ello «vulnera nuestros derechos».

Norma de rango inferior

Giner aclaró que la posición de la institución se fundamenta en el artículo 6 del Real Decreto 16/2012, donde, según sus declaraciones, se establece que «residencias de más de cien camas se podrán vincular a un hospital público o privado o a una oficina de farmacia». Giner hizo hincapié en que primero se lanzó el plan para las residencias y «luego se ha querido buscar un marco legislativo».

Advirtió de que hay que tener en cuenta que el procedimiento al que hace referencia se articularía de la mano de «una norma de rango inferior al mencionado Real Decreto». Insistió, además, en que «no vamos a transigir. La Administración ha dicho que lo va a estudiar» y, por tanto ahora desconocen cuál puede ser el desenlace.

La consellera se muestra confiada en que la relación en torno al copago se mantendrá

Estas declaraciones de Giner llegan después de que la Conselleria de Sanidad se comprometiera días atrás a ponerse al día en los pagos pendientes con los farmacéuticos. Desde el colegio reconocieron el esfuerzo de las consellerias de Sanidad y Hacienda» para materializar esta medida, pero apuntaron que la «mayor beneficiada es la Administración porque ya no tendrá que pagar los intereses por la deuda» y recalcaron en que las farmacias lo único que consiguen es «cobrar, a lo que tienen derecho».

Ante este cambio, el Colegio de Farmacéuticos aseguró que no va a comportar cambios en la valoración de la relación con la Conselleria de Sanidad: «No cambia nada, no es una cosa por otra».

Las diferencias de criterio entre los titulares de farmacia y la Administración llevaron a que Giner al presentar el plan sociosanitario propuesto por los profesionales reiterara el descontento ante el modelo de Sanidad. En las declaraciones que realizó entonces, a finales de Los farmacéuticos valencianos fueron ayer contundentes.

El presidente del colegio de Farmacéuticos anunció la celebración de una asamblea antes de que acabe noviembre para proponer la suspensión de todas las colaboraciones con la Conselleria de Sanidad, incluido el copago, si el departamento que dirige Carmen Montón persiste en «sus coacciones, no permite la participación y desplaza a la profesión». La consellera en el desayuno de Fórum Europa de ayer se mostró confiada en que no se romperá la colaboración: «Esa situación no se va a producir y seguiremos trabajando en proyectos como la historia farmacológica.