Las fallas pedirán el cese de los responsables de la encuesta por politizarla

Las fallas quieren que la politización de la fiesta, tras la elaboración de un cuestionario con preguntas sobre simpatía política y religiosa, tenga consecuencias y que no acabe en agua de borrajas. La gran mayoría de agrupaciones, al menos 19 de las 22 representadas en la Interagrupación, han comenzado a firmar un escrito en el que exigen la dimisión de los responsables de la encuesta. Quieren trasladar su malestar al alcalde, Joan Ribó, y piden que comparezca en la asamblea de presidentes para dar las explicaciones y para someterse a las preguntas de los representantes falleros.

En el documento que presentarán en el Ayuntamiento reclaman que se destruyan los formularios, con el compromiso de que nadie pueda tratar esa información. Concluyeron que «no tienen ninguna intención de reconocer los resultados de la encuesta».

Jesús Hernández (Rascanya)

«Hay encubierta una intención muy clara»

Hernández afirma que «molesta mucho comprobar que hay encubierta una intención muy clara, como es dar información al Ayuntamiento y a la Generalitat de posibles modificaciones que tengan que hacer después de saber si lo están haciendo bien o mal». Tampoco entiende que Fuset «quiera dar menos importancia a los directivos, que están todos los días con la gestión, que a algunos falleros que sólo acudan la semana de Fallas». Añade que las comisiones nunca se han metido «ni en política, ni en distinciones sexuales ni religiosas». Y argumenta «que podía haber hecho una encuesta a coste cero si hubiera consensuado las preguntas con la Junta y falleros y las hubiera entregado en la asamblea. Le hubiéramos dado 40.000 encuestas, no 1.100».

Iván Heredia (Burjassot)

«No ha sido adecuada y se ha hecho sin avisarnos»

«La encuesta no ha sido lo más adecuado de cara al mundo fallero y más sin haber avisado», indica Heredia. «Ha sido inadecuada, sobre todo los temas de política y religión. Y se ha producido en un momento que ya estaban haciendo demasiados cambios en la Junta». Y añade: «Que quede claro que las Fallas somos apolíticas». Tampoco entiende por qué no se ha preguntado a las fallas de los pueblos que están en la Junta. «La pregunta que ha incluido sobre si debemos seguir en la Junta no ha sentado bien, aunque luego ha dicho que deberíamos seguir».

Guillermo Serrano (Ruzafa)

«Los falleros en la comisión no hablan de política»

«Las preguntas sobre religión y afinidades políticas no debería de haber figurado en una encuesta dirigida a las fallas. Cuando los falleros están en la comisión no hablan de política, ni de si son más españoles o valencianos. En las fallas hay personas de distintas tendencias sexuales y siempre han funcionado bien los casales». Añade que «esas preguntas pueden interesar a un sociólogo, pero no a las Fallas».

Javier Tébar (El Pilar-Sant Francesc)

«Los directivos somos elegidos democráticamente»

«No sé por qué se ha metido el concejal en estos charcos. Se ha hecho de forma descarada, porque si van cuadrando las encuestas sabrán por distrito las tendencias políticas y religiosas para tener datos». Tampoco comprende que «ningunee a los directivos. No quiere hablar con los barones sino con la base cuando somos elegidos democráticamente».

Miguel Calap (Centro)

«Creo que hay temas más importantes»

El presidente de la agrupación del Centro acaba de aterrizar en el cargo y no ha querido hacer declaraciones hasta contar con su junta directiva al completo. Sin embargo, a título personal asegura que cree que hay cosas más importantes aunque «me da igual lo que pregunten».

Sela Falcó (Gran Vía)

«Las fallas no entienden de raza, color ni ideología»

La presidenta de este sector dice que todos sus presidentes coincidían en lo mismo. «Están muy disgustados con la encuesta y no les gusta ningún tipo de pregunta», asegura. Así pues, añade que «las Fallas son una fiesta que no entiende de raza, color ni ideología».

José Davia (Mestalla-Benimaclet)

«Prefiero no entrar a valorar personalmente el asunto»

Desde esta agrupación aseguran que tras la reunión, su postura es la de no entrar a realizar ningún tipo de valoración personal.

Toni Gasó (Benicalap)

«No se debe politizar la fiesta de los valencianos»

«Sobre las Fallas se puede preguntar cualquier cosa», sentencia. Pone de manifiesto su descontento sobre las preguntas de tipo político ya que «las Fallas no se deben politizar bajo ningún concepto». Aboga por la clara separación entre las Fallas y la política para evitar ideologizar una fiesta que siempre ha buscado la unión y la cohesión.

Pepe Pastor (Marítimo)

«Hay cuestiones que no deben valorarse a la ligera»

«Se ha preguntado sobre cuestiones de mucha importancia como para valorarlas a la ligera», es la respuesta de un presidente descontento con la encuesta. Cree que si se hace, debe ser para valorar temas falleros y no para hacer un estudio sobre la intención de voto. «Las Fallas son una fiesta plural, variable y respetuosa con todas las ideologías y religiones», sentencia.

Miguel Guillot (Seu-Xerea-Mercat)

«No era el momento adecuado para el sondeo»

«El Ayuntamiento está en su derecho de hacer lo que crea conveniente», asegura Guillot. Sin embargo, pese a que el Consistorio es libre de realizar una encuesta y el ciudadano o fallero libre de responder o no a esas cuestiones, «no era el momento para hacerla», sentencia. «Hay que recordar también que el órgano competente y que tiene la última palabra en cualquier cuestión es siempre la asamblea de presidentes», finaliza.

Antonio Villena (El Carmen)

«Es un tema que trataremos en la asamblea general»

«Hasta el lunes no nos reunimos y no hemos tomado una determinación», asegura. En este sentido, el presidente asegura que el un tema de gran calado que ha salpicado a todos y que por lo tanto, hay que tratarlo con tiempo.

José García (Mislata)

«Debería de haber avisado y poner preguntas falleras»

«No creo que sea importante saber si estoy en el paro, si soy creyente y a quién voto. La encuesta debería de haber sido sobre otros puntos, pero como no soy sociólogo de Compromís, no puedo valorarlo». Critica que se trata de restar potestad a los presidentes «cuando hemos sido elegidos democráticamente». Y añade que «debería de haber avisado y poner sólo preguntas relacionadas con temas falleros».

Javier Nieto (Sagunto)

«Sólo se tiene que hablar de Fallas,no de política»

«La encuesta no ha estado bien planteada. Los temas de política y religión se tenían que haber quedado fuera. Hasta la pregunta de cuánto cobramos no procedía. Sólo se debe hablar de Fallas».

Luis Gallego (Turia)

«Tenía que estar claro que somos apolíticos»

El responsable de la agrupación que engloba a Quart-Xirivella indica que «los falleros somos apolíticos. En una misma falla hay personas con distintas ideologías pero qué más da». Critica que se haya hecho sin avisar «y han abierto heridas innecesarias y la pregunta sobre los pueblos no ha sentado bien. Nos ha puesto en el disparadero».

Antonio Barberá (Cruz Cubierta)

«No tiene sentido preguntar por esos asuntos»

Para este dirigente fallero, las preguntas incluidas en el cuestionario de la concejalía de Cultura Festiva «no tienen sentido». Sorprendido aún por su inclusión en una encuesta dirigida al mundo fallero, Barberá mantiene que «no tiene sentido preguntarnos por asuntos políticos o religiosos».

Salvador Castelló (Poblats del Sud)

«Hay cosas más importantes por decidir en los casales»

El representante de esta agrupación declinó pronunciarse sobre el contenido dado que aún no se ha reunido con los presidentes de las comisiones de su sector. No obstante, aseguró que «hay cosas más importantes por decidir en los casales» y que a él, personalmente, «no me han molestado» las preguntas.

Jaime Hernica (Quatre Carreres)

«Entendemos que es un mal uso del dinero público»

A su juicio, «entendemos que no se ha hecho en el momento oportuno ni con las preguntas adecuadas. No entendemos que se haya preguntado por el partido político con que se simpatiza». También critica «el mal uso del dinero público, empleado para no sabemos qué fines».

Enrique Almero (Mercado de Jesús)

«Las preguntas políticas desacreditan el resultado»

«Está muy bien que se realicen encuestas pero no es normal que, estando centrada en el mundo de las fallas, se hayan incluido preguntas sobre la ideología política o las creencias religiosas. Está fuera de lugar. En todo caso, se tendrían que haber consensuado y, además, haber anunciado su realización», asegura. El responsable de esta agrupación asegura que «las preguntas políticas desacreditan la encuesta y el resultado».

Vicepresidente (Olivereta)

«Sólo pedimos utilizar el sentido común en las fallas»

«No nos vamos a pronunciar», remarca el vicepresidente de la agrupación de l'Olivereta. Justifica su argumento en que no se ha podido consultar todavía el contenido con los presidentes de las comisiones y éstos, a su vez, con los falleros de base. No obstante, asegura que «sólo pedimos utilizar el sentido común en las fallas. No hay que dar importancia a algo que no lo tiene».

Juan Enriquez Martínez (Botánico)

«Tienen que explicar qué perseguían con el sondeo»

«En ningún momento se plantea que la encuesta sea una mala idea, es lógico que se quieran conocer las inquietudes de los falleros. Pero no tiene justificación qué pregunten por política o religión». A su juicio, «tienen que explicar qué perseguían con el sondeo».

Ricardo Sánchez (Camins al Grau)

«Que hagan encuestas pero sólo de temas falleros»

«Pueden hacer todas las encuestas que quieran, pero con preguntas enfocadas exclusivamente sobre el tema fallero. Había preguntas que no proceden y en cambio, se han quedado cuestiones interesantes en el tintero, como la falta de ingresos que tenemos todos y la ordenanza de ocupación de la vía pública».

Irene Sánchez (Benimàmet-Beniferri)

«Nos remitimos al comunicado general»

«Hay un comunicado general y nos remitimos a él. Se ha contestado a través del escrito de la Interagrupación. Hay mayoría que apoyamos este documento».