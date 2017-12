Expertos y vecinos rechazan que el Consistorio elimine los setos de las calles Ramas rotas en los setos de la ronda norte, en Torrefiel. / j. signes Ballester-Olmos afirma que la supresión carece de fundamento científico si se quiere justificar dentro de la lucha contra el cambio climático LOLA SORIANO Viernes, 22 diciembre 2017, 01:01

valencia. Sin fisuras. Vecinos y expertos rechazan la decisión del gobierno de Joan Ribó de eliminar los setos de las calles y los jardines. Si bien la concejalía de Parques y Jardines reconoció, en una respuesta a la concejal popular Lourdes Bernal, que las zonas con setos se van a retirar progresivamente y que la tarea la realizarán las brigadas de mantenimiento, los colectivos ciudadanos están totalmente en contra de esta medida tomada de forma unilateral.

El profesor de Paisajismo de la Universitat Politècnica e investigador José Francisco Ballester-Olmos afirma que no hay nada que justifique la retirada de los setos.

La concejalía que dirige la edil Pilar Soriano explica en su argumentario que hay un cambio de modelo o de criterios en los diseños de las zonas verdes y que «el diseño basado únicamente en el aspecto estético supone un gran gasto en mantenimiento y conservación». Y se añade que el objetivo es reducir el coste de mantenimiento y tomar medidas frente al cambio climático. Pero esta afirmación no convence a los expertos. El profesor Ballester-Olmos asegura que «no tiene ningún fundamento científico que justifiquen la tala como una medida contra el cambio climático».

Las asociaciones aseguran que no se debe perder zona verde y exigen que se limpien y poden

Como réplica, el paisajista valenciano detalla que para los setos «se utiliza riego por goteo y eso no conlleva problemas». Y apunta que «conlleva un grado intensivo de mantenimiento por la poda» y quizá esa es la razón real para que el Consistorio no quiera hacerse cargo de estos espacios arbustivos. El investigador añade que «el cambio climático aumenta la temperatura y supone más polución y, por lo tanto, lo que habría que hacer es sombrear las calles poniendo más árboles. La idea de quitar setos es como matar mosquitos a cañonazos. La incidencia de los setos en los efectos del cambio climático son imperceptibles y infinitesimales».

Por ello, Ballester-Olmos defiende que se mantengan los setos porque «va asociado a determinados estilos de jardines y quitarlos sería desnaturalizarlos». Además, añade que estos espacios verdes «actúan de elemento disuasorio para que no accedan mascotas o para que no se use como atajo de una zona de paso».

Además, es muy crítico con la política de jardines que está llevando el actual gobierno y asegura que «si los jardines estuvieran en calidades excepcionales y se quisiera disminuir costes.... pero estamos en un estado de precariedad en la calidad de los jardines. El asunto no está en disminuir algo los costes de la poda de setos, sino en mejorar la estrategia para que los jardines recobren su vigor, es decir, tanto su estado fisiológico como el estado sanitario que hoy por hoy es muy criticable».

Los vecinos tampoco quieren que se quiten los setos. Desde la Federación de Vecinos de Valencia, su presidenta, M.ª José Broseta, explica que «cuando más verde haya en la ciudad, mejor. Lo que hay que hacer es limpiar y asear los setos, pero estamos totalmente en contra de que se quiten en los barrios porque además absorben la contaminación y el ruido. Sería actuar sin sentido».

M.ª José Broseta asegura que es un tema muy serio y que «lo que tenemos muy claro es que no se deben de quitar. Al revés, hay que plantar, no eliminar».

Tampoco entienden cómo decisiones de este tipo no se consultan primero a los ciudadanos y a los colectivos. «En el presupuesto participativo de este año hay cantidad elevada de presupuesto para el apartado de 'Valencia verda' y no sólo son árboles, queremos setos».

En asociaciones de vecinos como la de Virgen del Carmen-Beteró aseguran que estuvieron más de un año de reivindicaciones para exigir que mantuvieran en condiciones y podaran unos setos junto a viviendas de Grupos Virgen del Carmen. «En principio no querían, pero al final accedieron y lo arreglaron».