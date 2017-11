La EMT expedienta a tres sindicalistas por informar a la plantilla Usuarios suben a un autobús de la EMT. / Damián Torres Uno de los trabajadores que la empresa investiga es el representante de UGT que se vio implicado en la filtración del examen de inspector ÁLEX SERRANO Jueves, 23 noviembre 2017, 16:54

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia ha expedientado a tres sindicalistas de UGT por divulgar información considerada confidencial por los gerentes de la misma. Una de las personas expedientadas uno de los empleados involucrado en la filtración de las preguntas del examen a inspector de operaciones, tal y como desveló en primicia LAS PROVINCIAS.

La EMT, por tanto, ha empezado a investigar los sucesos, que se dieron en una asamblea de trabajadores a comienzos de este mes. Según fuentes conocedoras de la situación, en esa reunión tanto Cruz como otros dos sindicalistas explicaron qué había salido de la reunión que habían tenido con la empresa. En ese encuentro, la gerencia de la EMT, con quien el comité negocia un nuevo convenio colectivo, les pidió retrasar la adjudicación de líneas para 2018 por la reordenación que planea hacer la empresa a comienzos del próximo año. Es esa información, divulgada en una asamblea de trabajadoras, la que la EMT les afea haber contado en público, presumiblemente para evitar las filtraciones a la prensa y el enfado de los empleados.

El ente municipal asegura que no informará sobre las decisiones a tomar contra los expedientados

El proceso, según ha podido saber este diario, continúa su curso. La sanción a estos tres sindicalistas, que forman también parte del comité de empresa, podría ir desde los tres meses de empleo y sueldo hasta el despido, por considerarse «muy grave». La EMT, por su parte, se limitó a informar de que no informará: «La dirección de EMT, en el caso de tener que tomar alguna medida de carácter disciplinario, lo hace de acuerdo a lo que establece el vigente convenio colectivo. Además, por respecto a los derechos de los trabajadores y en aras a no generarles ningún perjuicio, no revelará a los medios de comunicación información personal y laboral en relación a esas medidas, si hubiera de tomarlas».

Los representantes de los empleados explicaron en asamblea qué tenía en mente la gerencia para 2018

Estos expedientes, considerados por los trabajadores como una medida de presión tomada por parte de la empresa, se enmarcan en el corazón de una situación enquistada, de una negociación que no va a ninguna parte. Si la pasada semana era UGT la que anunciaba que no quería volver a negociar, en esta se ha conocido que los sindicatos están encuestando a sus trabajadores sobre si ir o no a la huelga, entre otras opciones, los días más importantes de la campaña de Navidad y de la de Reyes. Además, tanto UGT como Comisiones Obreras se volvieron a reunir ayer con la empresa. Aunque parecía que las posiciones estaban acercándose, la negociación se rompió por decisión de la propia EMT, según la versión de los sindicatos, que afeó a los trabajadores que hayan puesto en marcha medidas de presión en la calle, lo que no está permitido mientras se negocia el nuevo convenio. Los sindicatos se defendieron y aseguraron que no lo habían hecho, pero la negociación se cortó. Los trabajadores acudirán a una asamblea en próximas fechas para debatir el próximo paso en este constante desencuentro.