100.000 euros a dedo para el Bicifest y el Congreso de la Bici Un ciclista recorre la ronda interior de Valencia. / Irene Marsilla ÁLEX SERRANO Valencia Jueves, 17 mayo 2018, 01:09

La concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Valencia lleva ya 100.000 euros gastados en contratos a dedo para la celebración del Bicifest y del Congreso Ibérico de la Bici. Así lo denunció ayer el concejal del grupo municipal popular Alberto Mendoza, que insistió en que por segundo año se ha adjudicado rozando el límite permitido para los contratos a dedo para la coordinación de la Semana de la Bicicleta.

Mendoza apuntó que este contrato «tiene tan sólo por objeto coordinar las actividades lúdicas, coloquios, actividades con la empresa y emprendimiento, encuentros colectivos y coordinar también la campaña de comunicación». Además de esta adjudicación de coordinación ha contratado por valor superior a los 14.000 euros otras actividades como conciertos, juegos y talleres entre otros, apuntó el edil popular

«Y da también una subvención de 70.000 euros mediante concesión directa a la entidad Acció Ecologista Agró para que organice el XV Congreso Ibérico», dijo Mendoza, que recordó que después de gastar esta cantidad de dinero, «no sabemos cuál es la tarea del coordinador de la Agencia Municipal de la Bicicleta que hasta ahora lo único que ha hecho es percibir un generoso sueldo. Por lo visto ni siquiera se ha dado cuenta de que la página en la que se plasman los eventos mencionados carece de traducción a otros idiomas», criticó Mendoza. «Pero lo preocupante es ver como no le importa arreglar entre otras deficiencias de la ciudad y no ha gastado un solo euro en lo que llevamos de 2018 en partidas como mejoras en infraestructuras o mejoras en las paradas de la EMT», dijo.