Un error en las cuentas bancarias impide a 3.300 vecinos pagar el IBI en Valencia Acceso del registro de entrada del Ayuntamiento en la Tabacalera, ayer. / LP El Ayuntamiento ampliará el cobro voluntario a partir del lunes en todos los casos para que los afectados no asuman recargos INÉS HERRERO y PACO MORENO Valencia Domingo, 29 abril 2018, 00:53

Un error en la identificación de al menos 3.300 cuentas bancarias ha obligado al Ayuntamiento a ampliar en estos casos el periodo del pago voluntario del Impuesto de Bienes Inmuebles. El concejal de Hacienda de Valencia, Ramón Vilar, anunció el viernes que se ha tomado esa decisión para no cobrar recargo a partir del lunes, cuando acaba el periodo de pago voluntario.

El error consiste en que el Consistorio pasaba al cobro los recibos en números antiguos de Bancaja que «no se deslizaban a la nueva numeración de Bankia», aseguró. La inminencia del final del pago voluntario provocó ayer colas en los registro de entrada municipales, sobre todo en la Tabacalera, donde acudían los contribuyentes para pedir un duplicado del recibo y pagarlo.

La orden dada por la concejalía de Hacienda ha sido no repercutir el recargo en los contribuyentes. Vilar señaló que «sobre el papel deberíamos hacerlo pero al ser algo totalmente involuntario alargaremos el periodo voluntario en esos casos».

El Consistorio investiga si ocurre un caso similar en otro banco donde no se ha podido cobrar

Los técnicos de Hacienda han acordado con la entidad bancaria en cuestión que se girarán todos los recibos a los números nuevos de las cuentas bancarias, aprobados tras la fusión. En todo caso, el concejal comentó que la afección se ha producido en una pequeña parte del cobro con los clientes de Bankia. «Tenemos 172.000 recibos con ellos», señaló a modo de balance.

El Consistorio puso al cobro este año una matrícula de 672.230 recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles. De esta cifra, un total de 517.000 están domiciliados al acogerse a una serie de bonificaciones.

Este impuesto es la principal vía de ingresos del Ayuntamiento después de las transferencias del Estado. Para este ejercicio se ha previsto una recaudación máxima de 226 millones al computarse 3.500 recibos más que hace dos años. La morosidad además es bastante baja en relación con el Impuesto de Vehículos o sobre todo el pago de tasas y multas de tráfico.

Hacienda ha puesto al cobro este año 677.230 recibos, la mayoría domiciliados

El edil de Hacienda señaló que el lunes comprobarán si ocurre algo similar con las cuentas producto de la fusión entre el Banco Popular y el Banco Santander, donde apuntó que también podrían producirse casos similares a los citados. A partir de esa fecha, salvo para los afectados por los errores en la numeración, comenzará la vía ejecutiva con recargos que pueden llegar hasta el embargo de cuentas corriente o incluso propiedades inmobiliarias. Las notificaciones de embargo son corrientes en el primer apartado, donde además se cuenta con la colaboración de la Agencia Tributaria, lo que ha mejorado la recaudación.

Una de las afectadas, Inés, de 89 años, se dio cuenta hace unos días de que no le habían cargado el recibo del impuesto en su cuenta bancaria en las mismas fechas que en años anteriores y acudió a la oficina más próxima para averiguar si se trataba de un error. Según relató a este periódico, desde la entidad financiera le trasladaron que habían registrado diversos casos en los que el Ayuntamiento no les había remitido los recibos de clientes que tenían domiciliado ese pago y le instaron a contactar con los servicios municipales cuanto antes porque, si no abonaba ese impuesto en periodo voluntario sufriría un recargo en vez de la bonificación correspondiente por tenerlo domiciliado.

El periodo voluntario de pago expira el próximo lunes y, de ahí, que decenas de vecinos hicieran cola ayer en la Oficina de Gestión Tributaria para pedir el recibo físico, en papel, y evitar el recargo. Es el caso de Inés, que acudió con su hija a las dependencias de Tabacalera y se marchó, dos horas después, con su recibo y la explicación de que, sin tener demasiado claro el porqué, este año el recibo se había enviado a su cuenta antigua de Bancaja, hoy cancelada, y no a la vigente en Bankia, donde se cargó sin incidencias en 2017, por lo que había sido devuelto.